Jadwal Bola Malam Ini: Debut Joao Felix di Liga Inggris, Taji Coppa Italia dan Supercopa Spanyol

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah pertandingan digelar malam ini untuk kompetisi Coppa Italia, Supercopa (Piala Super) Spanyol hingga Liga Inggris.

Jadwal bola malam ini tepatnya pada Jumat (13/1/2023) dini hari nanti, keseruan laga sepak bola Eropa bisa disaksikan langsung di TV.

Yang pertama menyita perhatian adalah lanjutan Liga Inggris mempertemukan Fulham vs Chelsea dini hari.

Pemain anyar The Blues, Joao Felix, bakal menjalani debutnya setelah resmi hijrah dari Atletico Madrid.

Adapun Negeri Pizza akan menyajikan lanjutan Coppa Italia antara Fiorentina vs Sampdoria dan AS Roma vs Genoa.

Dua laga tersebut merupakan serangkaian lanjutan babak 16 besar demi memperebutkan tiket lolos perempat final.

Baca juga: Jadwal Semifinal Carabao Cup: Didominasi 4 Tim Liga Inggris, Nottingham vs MU & Newcastle vs Soton

Pertandingan selanjutnya dari belahan Spanyol, kompetisi bernama Piala Super Spanyol menyajikan satu laga, yakni Real Betis vs Barcelona.

Pemuncak klasemen La Liga Spanyol, Barcelona membawa misi menang demi menyusul Real Madrid yang telah mengamankan tiket final Supercopa.

Jumat (13/1/2023)

Coppa Italia:

00.00 WIB Fiorentina vs Sampdoria

03.00 WIB Roma vs Genoa

Supercopa (Piala Super) Spanyol:

02.00 WIB Real Betis vs Barcelona