Prediksi Skor AS Roma vs Genoa Copa Italia: Lengkap Head to Head hingga Susunan Pemain

Alberto PIZZOLI / AFP

Bursa prediksi skor AS Roma vs Genoa di Copa Italia berpihak kepada AS Roma untuk unggul dengan skor meyakinkan. - Gelandang AS Roma, Nicolo Zaniolo (tengah) merayakan kemenangan 3-1 atas Ludogorets selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Eropa UEFA di Olimpico Stadium, pada 3 November 2022.