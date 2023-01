Napoli vs Juventus di Liga Italia Malam Ini: Gaya Atraktif Spalletti vs Pragmatisme Allegri

AFP/Kolase Tribunnews

Laga bertajuk Grande Partita antara Napoli vs Juventus ini bisa disebut pertarungan sepakbola offensif nan atraktif vs pragmatis. Duel yang akan digelar di Stadion Diego Armando Maradona markas Napoli ini tak akan lepas dari sosok dua pelatih yang memiliki perbedaan gaya bermain, yakni Luciano Spalletti vs Massimiliano Allegri dari Juventus.