Rekap Hasil Sepak Bola Tadi Malam: Barcelona & AS Roma Menang, Chelsea Tumbang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut rekap hasil pertandingan sepak bola tadi malam, Kamis malam hingga Jumat dinihari (12-13/1/2023).

Pertandingan tadi malam mepertemukan Folrentina vs Sampdoria, AS Roma vs Genoa, Real Betis vs Barcelona dan Fulham vs Chelsea.

Hasil tadi malam memainkan sangat mempengaruhi pertandingan Coppa Italia, Piala Super Spanyol dan Liga Inggris.

Rekap Hasil Pertandingan

1. Florentina 1-0 Sampdoria

Coppa Italia- Kamis, (12/1/2023) - Stadion Artemio Franchi.

Pencetak gol: Antonín Barák (25')

2. AS Roma 1 - 0 Genoa

Coppa Italia - Jumat (13/1/2023) - Stadion Olimpico

Pencetak gol: Paulo Dybala (65')

3. Real Betis 2(2) - (4)2 Barcelona

Piala Super Spanyol - Jumat, (13/1/2023) - Stadion King Fahd

Pencetak gol: Nabil Fekir (77'); Loren Moron (101') - Robert Lewandowski (40'); Ansu Fati (93').

4. Fulham 2-1 Chelsea