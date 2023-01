Jadwal Liga Inggris Pekan 20: Manchester United vs Manchester City, Tottenham vs Arsenal

TRIBUNNEWS.COM - Iniliah jadwal pekan ke-20 Liga Inggris yang menghadirkan dua laga bertajuk derbi.

Duel Derbi Manchester antara Manchester United vs Manchester City bakal tersaji pada Sabtu, (14/01/2023)

Lalu yang kedua, laga Derbi London Utara Liga Inggris antara Tottenham vs Arsenal hadir pada hari Minggu (15/1/2023).

Striker Manchester City, Julian Alvarez (Tengah) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol kedua mereka dari titik penalti selama pertandingan sepak bola putaran ketiga Piala FA Inggris antara Manchester City dan Chelsea di Stadion Etihad di Manchester, barat laut Inggris, pada 8 Januari , 2023. (Oli SCARFF / AFP)

Jadwal Liga Inggris Pekan-20:

Sabtu (14/1/2023):

Pukul 03.00 WIB: Aston Villa vs Leeds

Pukul 19.30 WIB: Manchester United vs Manchester City

Pukul 22.00 WIB: Wolves vs West Ham

Pukul 22.00 WIB: Nottingham Forest vs Leicester City

Pukul 22.00 WIB: Brighton vs Liverpool

Pukul 22.00 WIB: Everton vs Southampton

Minggu (15/1/2023):

Pukul 00.30 WIB: Brentford vs Bournemouth

Pukul 21.00 WIB: Chelsea vs Crystal Palace

Pukul 21.00 WIB: Newcastle vs Fulham

Pukul 23.30 WIB: Tottenham Hotspur vs Arsenal

Sang tuan rumah, Manchester United menatap laga melawan The Citizens dengan kepala tegak.

Squawka mencatat, kemenangan atas Charlton Athletic di laga terakhir menamatkan nama Erik Ten Hag sebagai manajer tercepat yang mampu meraih 20 kemenangan bersama Manchester United.

Juru taktik asal Belanda itu hanya membutuhkan 27 pertandingan untuk memberi 20 kemenangan bagi Setan Merah.

Catatan tersebut jauh melebihi torehan pelatih Manchester United sebelumnya, Ralf Rangnick yang membutuhkan 49 laga untuk membawa Setan Merah menang 20 kali.

Manchester United pun kini perlahan keluar dari zona medioker yang selama ini melekat kepada mereka.

Gelandang Manchester United asal Brasil Casemiro (kanan) merayakan gol pembuka dengan Victor Lindelof (kiri) selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Bournemouth di Old Trafford di Manchester pada 3 Januari 2023. (LINDSEY PARNABY / AFP)

Tim yang bermarkas di Old Trafford ityu nangkring di peringkat 4 klasemen Liga Inggris dengan kumpulan 35 angka.