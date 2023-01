Prediksi Skor MU vs Manchester City Liga Inggris Lengkap Susunan Pemain hingga Head to Head

LINDSEY PARNABY / AFP

Bek Manchester United Diogo Dalot (Kiri) dan gelandang Manchester United Antony (Tengah) merayakan gol kedua United selama pertandingan putaran ketiga Piala FA antara Manchester United dan Everton di Old Trafford pada 6 Januari 2023. Berikut prediksi skor MU vs City di Liga Inggris pekan ke-20, dilengkapi dengan susunan pemain dan head to head, Sabtu (14/1/2022) pukul 19.30 WIB.