Jadwal Pertandingan Copa del Rey, Masuki Babak 16 Besar, 12 Tim La Liga Bersaing, Daftar Topskorer

TRIBUNNEWS.COM- Ada beberapa pertandingan sepak bola Copa del Rey yang akan digelar pada malam ini, Rabu (18/1/2023) dini hari.

Kompetisi Copa del Rey telah memasuki babak Putaran 16 Besar.

Pertandingan Copa del Rey akan mempertandingkan antara Real Sociedad melawan Mallorca pada Rabu (18/1/2023) mulai pukul 01:00 WIB.

Dilanjutkan laga antara Deportivo Alaves vs Sevilla yang akan digelar pada pukul 3:00 WIB.

12 Tim dari La Liga yang bersaing terdiri dari Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Espanyol, Mallorca, Osasuna, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, dan Villarreal.

3 Tim dari Segunda División atau kompetisi tingkat 2 di Spanyol terdiri dari Alavés, Levante, dan Sporting Gijón.

Sedangkan satu-satunya tim dari Primera RFEF atau divisi tiga Spanyol adalah Ceuta.

Pertandingan berikutnya yang digelar hari berikutnya adalah laga antara Sporting Gijón vs Valencia, Athletic Club vs Espanyol, Levante vs Atlético Madrid, Real Betis vs Osasuna, Ceuta vs Barcelona, dan Villarreal vs Real Madrid.

Dalam daftar persaingan topskorer Copa del Rey, Kike dari Osasuna menempati puncak klasemen topskorer dengan 5 gol.

Diikuti tiga pemain yang telah mencetak 4 gol masing-masing Munir El Haddadi dari Getafe, Uroš Milovanović dari Sporting Gijón,

serta Oriol Soldevila dari Intercity yang sudah tersingkir di babak 32 Besar Copa del Rey.





Topskorer Copa del Rey

5 Gol

- Kike- Osasuna

4 Gol

- Munir El Haddadi-Getafe

- Uroš Milovanović-Sporting Gijón

- Oriol Soldevila- Intercity

3 Gol

- Samuel Chukwueze-Villarreal

- Youssef En-Nesyri-Sevilla

- Gerard Moreno- Villarreal

- Robert Navarro- Real Sociedad

- Abdón Prats- Mallorca

- Rodri-Ceuta