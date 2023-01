Liga Inggris: Tampil Tajam Bersama Man City, Haaland Sanjung Peran Mantan Pelatih MU

TRIBUNNEWS.COM - Tampil begitu tajam bersama Manchester City, Erling Haaland mengucapkan terima kasih kepada mantan pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

Menurutnya, tanpa bantuan Ole Gunnar Solskjaer, dirinya tak akan menjadi pemain sehebat sekarang.

Sampai saat ini Erling Haaland telah membukukan 27 gol dan tiga assist dari 24 penampilan di semua ajang kompetisi.

Untuk diketahui, Haaland dan Solskjaer pernah bekerja sama di klub Norwegia, Molde FK dari awal 2017 hingga akhir 2018.

Ole kemudian mulai melatih MU pada Desember 2018 sementara Haaland hijrah ke RB Salzburg Januari 2019.

"Hal pertama yang saya pikir [Solskjaer] katakan kepada saya adalah 'Anda tidak tahu bagaimana menyundul bola; kita harus mengusahakannya'," kata Haaland dikutip dari Four Four Two.

"Inilah yang kami lakukan selama dua tahun, selama saya [di] Molde."

"Dan itu hal yang baik, karena saya tidak bisa menyundul bola, dan sekarang saya mencetak gol dengan kepala saya, jadi terima kasih kepada mereka," ucapnya.

Kini pemain berumur 22 tahun itu memang bisa mencetak gol dengan kepalanya, tetapi secara statistik sebenarnya tak sebanyak yang orang-orang bayangkan.

Dilansir Four Four Two, dengan tinggi badannya yang mencapai 195 sentimeter, Haaland baru bisa mencetak delapan gol (kurang dari 13 persen) dari 62 golnya selama bermain di klub lima liga top Eropa.

Namun Man City nampaknya tak terlalu memusingkan statistik ini sebab pemainnya itu tetap menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan lawan.

Striker Manchester City, Erling Haaland menatap rekor saat City bertandang ke London. Erling Haaland, pemain asal Norwegia itu bisa menjadi pemain ketiga dalam sejarah Liga Premier yang mencetak minimal 2 gol dalam dua laga tandang pertama di Kota London. (Nigel Roddis / AFP)

Sayangnya, dalam tiga pertandingan terakhir, mantan penyerang Borussia Dortmund itu sama sekali belum melesakkan gol.

Kesempatan untuk menambah pundi-pundi golnya terbuka kala Manchester City akan menjamu Tottenham Hotspur di Stadion Etihad dalam laga tunda pekan ke-7 Liga Inggris, Jumat (20/1/2023) pukul 03.00 WIB.

Laga ini penting untuk mereka menangkan sebab pada pertandingan sebelumnya Haaland dkk takluk dari Manchester United dengan skor 2-1.