Manchester City vs Tottenham di Liga Inggris, Menanti Kembali Tajamnya Erling Haaland

Erling Haaland - Manchester City akan menjamu Tottenham Hotspurs di laga tunda pekan ke-7 Liga Inggris pada Jumat (20/1/2022) dini hari. Sorotan laga Manchester City vs Tottenham akan mengarah kepada Erling Braut Haaland yang absen mencetak gol di tiga laga terakhir Manchester City.

Sorotan laga Manchester City vs Tottenham akan mengarah kepada Erling Haaland.

Striker asal Norwegia itu telah mencetak 27 gol untuk Manchester City di semua kompetisi sejak didatangkan pada Juli 2022 tahun lalu.

Namun demikian, di tiga laga terakhir yang dilakoni Manchester City, penyerang bertubuh jangkung itu gagal mencetak gol.

Bahkan di pertandingan terakhir, kala menghadapi rival sekota Manchester City, Haaland hanya 19 kali menyentuh bola saat bertandang ke Old Trafford pekan lalu.

Alhasil, performa Haaland yang kini memimpin top skor Liga Inggris dengan 21 gol ini, bisa dibilang sedang melempem.

Padahal performanya saat ini dibutuhkan guna membantu Man City menyusul poin Arsenal di tabel klasemen.

Kekalahan The Citizens dari The Red Devils akhir pekan lalu membuat poin mereka terpaut 8 angka dari The Gunners yang di puncak.

Pelatih Manchester City sendiri terus mendukung dan memberi motivasi kepada Haaland untuk kembali tampil gacor lagi.

Disatu sisi, Pep juga merasa ketertinggalan 8 poin dari Arsenal seakan menjadi tantangan bagi dirinya untuk menemukan racikan yang tepat guna tampil maksimal di setiap laga.

"Saya lebih suka delapan poin di depan daripada di belakang. Tapi saya suka menangani situasi ini, saya menyukainya," kata Guardiola, dikutip dari Mirror.

“Ketika saya mengatakan saya menyukainya, itu karena itu membuat saya merasa harus kembali lagi dan harus menemukan sesuatu untuk membantu tim menjadi lebih baik, karena saya adalah orang yang bertanggung jawab."

"Jadi, ketika para pemain tidak bermain dengan baik dan mereka memiliki keinginan untuk melakukannya, itu karena ada yang salah dalam keputusan saya dan saya harus menemukannya," terangnya.

Pep pun menepis anggapan timnya sedang berjuang karena harus bermain dengan striker Erling Haaland daripada false nine seperti yang telah dimainkan di dua musim sebelumnya yang justru berakhir dengan gelar Liga Inggris.