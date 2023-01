Jadwal Liga Italia Pekan 19: Juventus vs Atalanta, AC Milan & Napoli Away

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga Italia giornata atau pekan 19 akan tersaji mulai Sabtu (21/1/2023) hingga Rabu (25/1/2023) mendatang.

Dalam jadwal Liga Italia pekan 19 akan tersaji duel sengit antara Juventus vs Atalanta yang digelar di Stadion Allianz pada hari Senin (23/1/2023) pukul 02.45 WIB.

Selain itu ada juga laga panas lainnya saat AC Milan bersua dengan Lazio di Stadion Olimpico, Rabu (25/1/2023) pukul 02.45 WIB.

Keseruan laga Liga Italia giornata 17 dapat anda saksikan melalui live streaming via beIN Sports dan Vidio.com.

Penyerang Juventus asal Polandia Arkadiusz Milik (kiri ke-2) merayakan dengan rekan setimnya setelah membuka skor selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Cremonese dan Juventus pada 4 Januari 2023 di stadion Giovanni-Zini di Cremona. (MARCO BERTORELLO / AFP)

Berikut Jadwal Liga Italia Giornata 19:

Sabtu, 21 Januari 2023

Pukul 21.00 WIB - Verona vs Lecce

Minggu, 22 Januari 2023

Pukul 00.00 WIB - Salernitana vs Napoli

Pukul 02.45 WIB - Fiorentina vs Torino

Pukul 18.30 WIB - Sampdoria vs Udinese

Pukul 21.00 WIB - Monza vs Sassuolo

Senin, 23 Januari 2023

Pukul 00.00 WIB - Spezia vs AS Roma

Pukul 02.45 WIB - Juventus vs Atalanta

Selasa, 24 Januari 2023

Pukul 00.30 WIB - Bologna vs Cremonese

Pukul 02.45 WIB - Inter Milan vs Empoli

Rabu, 25 Januari 2023