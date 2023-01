Riyad Mahrez Man of The Match Saat Man City Menang 4-2 atas Tottenham, 4 Laga 5 Gol 2 MOTM di 2023

TRIBUNNEWS.COM- Riyad Mahrez tampil gemilang dengan mencetak 2 gol pada laga Manchester City melawan Tottenham Hotspurs.

Manchester City menang 4-2 atas Tottenham Hotspur di Stadion Etihad, Jumat (20/1/2023).

Pada tahun 2023 ini, Riyad Mahrez melanjutkan catatan impresifnya.

Dalam pertandingan yang digelar pada 2023, Riyad Mahrez telah bermain dalam 4 pertandingan, mencetak 5 gol, menyumbang 1 asis, dan 2 kali terpilih sebagai Man of The Match.

Riyad Mahrez mencetak sejarah menjadi pemain ketiga Manchester City yang mencetak dua gol plus satu asis di Liga Premier.

Tiga pemain Manchester City terakhir yang mencatatkan dua gol + asis di babak kedua oleh Liga Premier adalah Carlos Tevez vs. Aston Villa (5-0) pada 2012, Sergio Agüero vs. QPR (6-0) pada 2015, dan Riyad Mahrez vs. Spurs (4-2) pada 2023.

Mahrez mencuri perhatian dan membuat sejarah dalam Man City yang bangkit untuk menang vs Spurs.

Pesepakbola Aljazair itu menjadi kunci comeback Cityzens atas pasukan Conte, yang menyia-nyiakan keunggulan dua gol melawan tim terbaik kedua di liga.

Tottenham Hotspur tampak di jalan menuju kemenangan meyakinkan dan krusial atas Manchester City.

Tetapi kebangkitan tim Pep Guardiola membuat City bangkit kembali untuk menjaga harapan gelar mereka tetap hidup sambil juga menambahkan angka positif untuk musim mereka.

Cityzens mencetak empat gol di babak kedua pertandingan, dengan Julián Álvarez dan Erling Haaland menyamakan kedudukan untuk pasukan Pep.

Setelah itu, Riyad Mahrez muncul sebagai pahlawan hari ini dengan mencetak dua gol yang menutup comeback gemilang City.

Gol pertama Mahrez datang dengan waktu tersisa lebih dari 30 menit, dan gol terakhirnya mendekati waktu tambahan.

Pemain andalan Aljazair itu tidak hanya mencetak beberapa gol, karena ia juga terlibat dalam proses terciptanya gol Haaland.