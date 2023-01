Jadwal Bola Malam Ini: Liverpool vs Chelsea Live Vidio, Liga Inggris, Liga Italia & Liga Spanyol

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal bola malam ini yang menggelar berbagai laga dari Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol dan kompetisi top lainnya, Sabtu (21/1/2023) s/d Minggu (22/1/2023) dinihari WIB.

Laga pembuka pekan ke-21 Liga Inggris akan terasa mewah karena dibuka duel Liverpool vs Chelsea di Anfield pukul 19.30 WIB.

Keseruan laga antara Liverpool vs Chelsea dapat anda saksikan secara langsung Live via streaming Vidio.

GOL KOVACIC- Mateo Kovacic dari Chelsea mencetak gol pertama timnya dalam pertandingan Liga Inggris antara Chelsea dan Liverpool di Stamford Bridge pada 02 Januari 2022 di London, Inggris. Gol itu mengingatkan gol Eric Cantona. ((Foto oleh Shaun Botterill/Getty Images))

Selain Liverpool vs Chelsea, ada duel menarik lainnya antara Leicester City vs Brighton dan West Ham vs Everton pada pukul 22.00 WIB.

Beralih ke Liga Italia, Napoli selaku pemuncak klasemen akan menantang Salernitana pada pekan ke-19.

Kemenangan dibutuhkan Napoli untuk bisa menjauhi kejaran para rivalnya di perburuan gelar juara Liga Italia musim ini.

Liga Spanyol akan menggelar beberapa laga pekan ke-18 antara lain Rayo Vallecano vs Real Sociedad dan Espanyol vs Real Betis pada malam ini.

Di kompetisi dalam negeri, laga antara PSS Sleman vs Rans Nusantara dan Borneo FC vs Barito Putera juga digelar malam ini pukul 18.15 WIB.

Jadwal Bola Malam Ini, Sabtu (21/1/2023) s/d Minggu (22/1/2023) dinihari WIB:

Sabtu, 21 Januari 2023

Pukul 18.15 WIB - PSS Sleman vs Rans Nusantara (Live Vidio)

Pukul 18.30 WIB - Borneo FC vs Barito Putera (Live Vidio)

Pukul 19.30 WIB - Liverpool vs Chelsea (Live Vidio)

Pukul 20.00 WIB - Vallecano vs Real Sociedad (Live Bein Sports 3)