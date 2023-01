Hasil Klasemen Liga Inggris: Liverpool vs Chelsea Tanpa Pemenang, Everton Terlalu Medioker

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini rekap beberapa hasil laga pekan ke-21 Liga Inggris yang telah selesai digelar tadi malam, Sabtu (21/1/2023) s/d Minggu (22/1/2023) dinihari WIB.

Laga pembuka pekan ke-21 Liga Inggris antara Liverpool vs Chelsea berakhir dengan hasil tanpa pemenang di Stadion Anfield.

Skor imbang tanpa gol mewarnai laga keseribu Jurgen Klopp sebagai pelatih dan debut Mykhailo Mudryk bersama Chelsea tersebut.

Gelandang Chelsea asal Ukraina Mykhailo Mudryk (kiri) berebut bola dengan bek Liverpool asal Inggris Trent Alexander-Arnold (kanan) selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Liverpool dan Chelsea di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada 21 Januari 2023. (PAUL ELLIS / AFP)

Sementara itu, masa depan Frank Lampard sebagai pelatih Everton tampaknya berada di ujung tanduk.

Hal ini dikarenakan hasil buruk yang terus menimpa Everton termasuk kekalahan melawan West Ham dengan skor 2-0, tadi malam.

Kekalahan melawan West Ham menjadi rapor buruk Lampard bersama Everton lantaran hanya mampu meraih satu poin dalam tujuh laga terakhirnya.

Status medioker pun sepertinya layak disandang Everton selama dilatih Lampard sejak musim lalu sampai saat ini.

Kini, Everton terancam masuk degradasi jika performanya tidak lekas membaik, The Tofees saat ini menghuni posisi ke-19.

Apesnya, Everton yang tengah bobrok performanya bersama Lampard akan bertemu dengan Arsenal yang berstatus sebagai pemuncak klasemen.

Manajer Everton Inggris Frank Lampard tiba untuk pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara West Ham dan Everton di Stadion London, di London pada 3 April 2022. (BEN STANSALL / AFP)

Hasil laga lainnya menghadirkan hasil imbang sekaligus yang mewarnai tiga pertandingan Liga Inggris semalam.

Empat hasil imbang itu mencakup laga Leicester City vs Brighton, Bournemouth vs Nottingham Forest, dan Crystal Palace vs Newcastle United.

Khusus Newcastle United, hasil imbang melawan Crystal Palace membuat mereka gagal memangkas poin dengan Manchester City selaku runner-up.

Kini, Newcastle United memperoleh 39 poin, sama dengan Manchester United, dan terpaut tiga angka dari Manchester City.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan ke-21 Tadi Malam:

- Liverpool 0-0 Chelsea

- West Ham 2-0 Everton

- Leicester City 2-2 Brighton

- Southampton 0-1 Aston Villa

- Bournemouth 1-1 Nottingham Forest

- Crystal Palace 0-0 Newcastle United

Update Klasemen Liga Inggris:

