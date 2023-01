Jadwal Siaran Bola Malam Ini: Arsenal vs MU Live SCTV, Liga Inggris, Liga Spanyol & Liga Italia

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal siaran langsung bola malam ini yang menyajikan laga Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia hingga Liga Jerman, Minggu (22/1/2023) s/d Senin (23/1/2023) dinihari WIB.

Di kompetisi Liga Inggris, duel panas mempertemukan Arsenal vs Manchester United di Stadion Emirates, pukul 23.30 WIB, Live SCTV.

Laga tak kalah seru lainnya akan mempertemukan Manchester City vs Wolves dan Leeds United vs Brentford.

Gelandang Manchester United Skotlandia Scott McTominay (kanan) bersaing dengan gelandang Arsenal asal Norwegia Martin Odegaard (kiri) selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Arsenal di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 4 September 2022. (OLI SCARFF / AFP)

Beralih ke Liga Spanyol, duel yang dinanti adalah Barcelona vs Getafe dan Athletic Bilbao.

Baik Barcelona dan Real Madrid sama-sama butuh tiga poin untuk menjaga asa bersaing di jalur juara Liga Spanyol musim ini.

Sementara, Liga Italia akan menggelar laga menarik antara Spezia vs AS Roma dan Juventus vs Atalanta.

AS Roma memerlukan kemenangan untuk bisa kembali ke zona Liga Champions lagi pada musim ini.

Lalu, Juventus juga butuh hal sama untuk mengatrol posisi mereka yang terjun bebas ke papan tengah setelah dikurangi 15 poin oleh FIGC.

Jadwal Siaran Bola Malam Ini, Minggu (22/1/2023) s/d Senin (23/1/2023):

Minggu, 22 Januari 2023

Pukul 18.30 WIB - Sampdoria vs Udinese (Live Bein Sports)

Pukul 20.00 WIB - Villarreal vs Girona (Live Bein Sports)

Pukul 21.00 WIB - Monza vs Sassuolo (Live Bein Sports)

Pukul 21.00 WIB - Manchester City vs Wolves (Vidio)