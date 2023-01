Sedang Berlangsung Live Streaming Arsenal vs Manchester United Liga Inggris, Simak Susunan Pemainnya

Gelandang Manchester United Skotlandia Scott McTominay (kanan) bersaing dengan gelandang Arsenal asal Norwegia Martin Odegaard (kiri) selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Arsenal di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 4 September 2022. Sedang berlangsung Live Streaming laga Arsenal vs Manchester United di pekan ke-21 Liga Inggris.

TRIBUNNEWS.COM - Sedang berlangsung live streaming laga Arsenal vs Manchester United di Liga Inggris.

Laga pekan ke-21 atara Arsenal vs Manchester United akan digelar di Stadion Emirates, Minggu (22/1/2023) pukul 23.30 WIB.

Duel antara The Gunners vs Setan Merah bisa disaksikan secara langsung di SCTV atau streaming via Vidio.com.

Selain link live streamingnya, susunan pemain laga Arsenal vs Manchester United bisa dilihat dalam artikel ini.

Susunan Pemain

Arsenal (4-3-3)

Aaron Ramsdale (GK), Ben White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, T.Partey, G.Xhaka; B.Saka, E.Nketiah, G.Martinelli

Pelatih: Mikel Arteta

Manchester United (4-2-3-1)

David de Gea (GK), L.Shaw, L.Martinez, Varane, Wan-Bissaka; S.McTominay, C.Eriksen; Marcus Rashford, B.Fernandes, Antony; W.Weghorst.

Pelatih: Erik ten Hag

Preview Laga

Pasukan Mikel Arteta yang tengah memimpin klasemen Liga Inggris, dalam kepercayaan diri yang tinggi jelang duel kontra MU.

Pasalnya, The Gunners berhasil memenangi derby London Utara pada pekan ke-20 lalu, dengan mengalahkan Tottenham Hotspur lewat skor 0-2.

Di sisi lain, Manchester United justru gagal memetik 3 poin ketika menghadapi Crystal Palace.

Hasil tersebut sekaligus menghentikan rentetan 9 kemenangan beruntun yang dibuat The Red Devils di semua kompetisi.

Pemain belakang Manchester United, Lisandro Martinez ketika tengah berduel dengan pemain besutan Arsenal, Gabriel Jesus pada gelaran Liga Inggris. (Instagram @lisandromartinezzz Verified)

Meski begitu, MU diprediksi tetap menjadi lawan tangguh bagi Arsenal.

Terlebih, The Red Devils merupakan satu-satunya tim di Liga Inggris 2022/2023 yang sejauh ini mampu mengalahkan The Gunners.

Arsenal tentu berambisi membalas kekalahan dari Manchester United saat pertemuan putaran pertama.

Kemenangan juga sangat penting bagi The Gunners, guna menjaga selisih poin terhadap Manchester City dan Manchester United di tabel klasemen EPL.

Peluang Arsenal cukup terbuka, karena malam ini bakal tampil di kandang sendiri.

Apalagi Manchester United tidak diperkuat salah satu pemain andalan di lini tengah, Casemiro.

Di sisi lain, pelatih Manchester United Erik ten Hag yakin timnya bisa memberi perlawanan sengit kepada Arsenal, bahkan menang.

Meski mengakui timnya belum tampil konsisten, juru taktik asal Belanda itu ingin anak asuhnya bekerja maksimal untuk meraih kemenangan.

Jika mampu memetik 3 poin melawan Arsenal, Manchester United bisa menjaga peluang juara Liga Inggris 2022/2023.

Sementara hasil imbang, apalagi kalah, bakal membuat upaya mereka untuk meraih gelar lebih sulit.

(Tribunnews.com/Hafidh Rizky Pratama)