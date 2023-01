Eddie Nketiah Semakin Bersinar Bersama Arsenal

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Tidak mengherankan melihat Eddie Nketiah bermain untuk Arsenal dalam film dokumenter Amazon Prime 'All or Nothing'.

Eddie Nketiah mengenakan nomor punggung 14 yang dikenakan oleh Thierry Henry di musim panas saat dia menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun senilai £100.000 per minggu.

Perannya tampaknya menjadi pemain cadangan untuk pemain baru senilai £45 juta, Gabriel Jesus dan sebelas penampilan Liga Premier pertamanya musim ini datang sebagai pemain pengganti.

Tapi cedera pemain Brasil itu memberi Nketiah kesempatan untuk menjadi pemain utama dalam skuad pemimpin Liga Premier sementara itu dan dia mencetak gol pada start pertamanya melawan West Ham pada 26 Desember lalu.

Dan pemain Timnas Inggris U-21 itu semakin meningkatkan reputasinya dengan dua gol brilian, termasuk gol kemenangan, saat Arsenal mengalahkan Manchester United 3-2, Minggu malam (22/1/2023).

Eddie Nketiah merupakan pemain muda yang masih harus banyak menimba pengalaman sebelum menjadi pemai bintang. Dan penggemar Arsenal mengingat kembali klip dokumenter di mana dia memarahi rekan setimnya Albert Sambi Lokonga karena "merasa kasihan" pada dirinya sendiri karena kurangnya waktu bermain.

Mengobrol saat sarapan, sang gelandang ditanya tentang mengubah sikapnya dan tidak terlalu "tersenyum dan" bahagia ".

Dia menjelaskan bahwa suasana hatinya seperti itu karena dia "bermain".

Eddie Nketiah, menjalani masa pinjaman yang tidak membuahkan hasil dengan Leeds di Championship, mempermasalahkan komentar Lokonga.

Striker Arsenal Inggris Eddie Nketiah merayakan setelah mencetak gol pertama mereka selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Manchester United di Stadion Emirates di London pada 22 Januari 2023. (Glyn KIRK / AFP)

Dia menjawab: “Jadi apa temanku? Anda pikir Anda satu-satunya pria yang tidak mempermainkan teman saya?

“Berhentilah mengasihani diri sendiri dan "bangunlah."

Seorang pendukung Arsenal berkata: "Asal usul kebangkitannya. Sebuah contoh mengapa dia melangkah ke posisi Gabriel Yesus dengan mulus.

Itu adalah bukti karakternya dan ruang ganti yang telah dibangun Arteta."

Yang kedua menulis: "Mentalitas terbaik ini, fair play man."

Yang lain berkomentar: "Dia mendapatkan rasa hormat saya selamanya ketika saya menonton ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan Scholes. Mentalitas ini akan selalu membuat Anda menjadi Pemenang! Kelas, Kelas Nketiah!

Yang keempat menambahkan: "Mental monster."

Eddie Nketiah memiliki sembilan gol di semua kompetisi dan akan berusaha mendapatkan dua digit pada hari Jumat melawan Manchester City dalam pertandingan besar Piala FA.