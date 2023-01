Live Streaming Lazio vs AC Milan di Liga Italia, Kesempatan Biancocelesti Masuk Tiga Besar Klasemen

Pemain depan Lazio, Pedro (tengah) merayakan dengan rekan satu timnya setelah mencetak gol ke gawang Midtjylland selama pertandingan sepak bola Grup F Liga Eropa UEFA, di stadion Olimpiade, pada 27 Oktober 2022. Giornata 19 Liga Italia akan ditutup dengan grande partita Lazio vs AC Milan, Rabu (24/1/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Giornata 19 Liga Italia akan ditutup dengan grande partita Lazio vs AC Milan, Rabu (25/1/2023).

Laga Lazio vs AC Milan ini akan dihelat di Olimpico Roma, kick off pukul 02.45 WIB dan bisa disaksikan melalui kanal BeinSports 1 via Video.com.

Live streaming Lazio vs AC Milan bisa diakses melalui link berikut ini.

Baca juga: Prediksi Skor Lazio vs AC Milan di Liga Italia: Tanpa Immobile, Sarri Bisa Mainkan False Nine Lagi

Kesempatan Lazio Masuk 3 Besar Klasemen Liga Italia

Hasil kekalahan Inter Milan dari Empoli memberi peluang Lazio untuk masuk ke tiga besar klasemen.

Lazio saat ini duduk di peringkat 6 klasemen dengan 34 poin, terpaut 3 poin dari Inter Milan di tiga besar.

Tim Elang ibukota memiliki selisih gol yang lebih baik dibanding Inter Milan, sehingga tambahan 3 poin akan membuat mereka sama dengan Nerazzurri namun lebih berhak atas tempat ke tiga.

Tentu ini akan menjadi capaian apik dan akan membuat tim Maurizio Sarri percaya diri menjalani sisa musim.

Sementara AC Milan kini mengemas 38 poin, terpaut 12 poin dari Napoli, dan hanya unggul 1 poin dari tetangga mereka Inter Milan yang menguntit di posisi tiga klasemen.

Kemenangan akan membuat skuad Stefano Pioli memangkas jarak poin, dan tetap berada di jalur perebutan scudetto.

Namun agaknya kemenangan tak akan diraih dengan mudah oleh Rossonerri menginat Milan meraih hasil tak maksimal di empat laga terakhir yang mereka lakoni.

Di Liga Italia mereka hanya meraih hasil imbang di dua pertandingan terakhir. Kemudian, AC Milan juga menelan kekalahan telah 0-3 di final SuperCoppa Italiana melawan Inter Milan.

Di ajang Coppa Italia, Rossoneri juga gagal menembus ke perempat final setelah kalah tipis 0-1 dari Torino.