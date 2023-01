Sedang Berlangsung Live Streaming Fulham vs Tottenham di Liga Inggris, Berikut Susunan Pemainnya

Gelandang Tottenham Hotspur, Rodrigo Bentancur merayakan dengan rekan satu timnya setelah mencetak gol keempat timnya ke gawang sang tamu Leeds selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris, pada 12 November 2022. Sedang berlangsung live streaming laga Fulham vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris.

TRIBUNNEWS.COM - Sedang berlangsung live streaming laga Fulham vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris.

Laga pekan ke-21 antara Fulham vs Tottenham Hotspur digelar di Stadion Craven Cottage, Selasa (24/1/2023) pukul 03.00 WIB.

Duel antara The Cottagers melawan The Lilywhites bisa disaksikan secara streaming di aplikasi Vidio.com.

Selain link live streamingnya, susunan pemain laga Fulham vs Tottenham Hotspur bisa dilihat dalam artikel ini.

Link Live Streaming Fulham vs Tottenham Hotspur

Link Vidio.com<<<

Baca juga: Prediksi Skor Fulham vs Tottenham di Liga Inggris, Head to Head dan Susunan Pemain

Susunan Pemain

Fulham (4-2-3-1)

B. Leno (GK); Kenny Tete, Issa Diop, Tim Ream, Robinson; Joao palhinha, Harrison Reed; Willian, Andreas Pereira, Bobby De Cordova-Reid; Aleksandar Mitrovic.

Pelatih: Marco Silva

Tottenham Hotspur (3-4-2-1)

Lloris (GK); Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentacur, Perisic; Son Heung-min, Kulusevski, Harry Kane.

Pelatih: Antinio Conte

Preview Laga

Laga Fulham vs Tottenham ini diprediksi akan menjadi duel yang cukup menarik, mengingat laga ini adalah Derby London dan juga akan memperebutkan peringkat 5 klasemen.

Kiprah Fulham musim ini memang memukau, meski berstatus sebagai tim promisi, namun skuad asuhan Marco Silva tampil bersinar musim ini, duduk di peringkat 7 klasemen dengan 31 poin.

Mereka hanya selisih 2 poin dari Spurs yang berada di 5 klasemen, sedangkan dengan tim nomor 6 klasemen, yakni Brighton, poin mereka sama.

Kedua tim sama-sama menelan kekalahan di pekan sebelumnya, sehingga keduanya tentu akan berusaha untuk move on dan meraih kemenangan di laga nanti untuk singgah di klasemen zona Liga Eropa.

Berdasarkan rekor head to head Fulham vs Tottenham, Spurs jauh lebih unggul dibanding The Cottagers.

The Lilywhites, julukan Tottenham Hotspurs, memiliki rekor bagus melawan Fulham, telah 53 kali menang dari 101 pertandingan yang telah dimainkan.

Fulham baru 18 kali menang melawan Spurs, dan dalam 14 pertandingan terakhir, 12 laga diantaranya selalu kalah.

Tottenham Hotspur telah memenangkan enam pertandingan tandang terakhir mereka melawan Fulham.

Namun Fulham memiliki rekor bagus di kandang musim ini, mereka baru dua kali kalah saat bermain di Craven Cottage, yakni saat melawan Newcastle dan Manchester United, tim di atas klasemen mereka.

Penyerang andalan Fulham Aleksandar Mitrovic dengan 11 golnya musim ini, akan menjadi warning bagi lini belakang Spurs.

(Tribunnews.com/Hafidh Rizky Pratama)