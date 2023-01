Pacar Gerard Pique Panen Cibiran hingga Kena Mental Gegara Lagu Baru Shakira

TRIBUNNEWS.COM - Imbas boomingnya lagu 'Out of Your League' milik Shakira, membuat kehidupan pacar baru Gerard Pique, Clara Chia Marti berubah drastis.

Bukannya dampak positif yang dirasakan kekasih mantan bek Barcelona tersebut, namun justru sebaliknya.

Clara Chia Marti justru menjadi bahan pergunjingan publik Spanyol akibat diklaim menjadi penyebab kandasnya hubungan Gerard Pique dengan penyanyi kesohor Shakira.

Baca juga: Shakira Sapa Penggemar dari Balkon Rumahnya Bersamaan dengan Kedatangan sang Mantan Gerard Pique

Musisi Kolombia Shakira dan mantan pemain sepak bola Spanyol Gerard Pique menghadiri Presentasi Piala Davis pada 5 September 2019 di New York. (Bryan R. Smith / AFP)

Sejumlah media Spanyol, termasuk Marca, melaporkan Clara Chia Marti dalam kondisi sulit setelah lagu Shakira dirilis.

Menurut Lorena Vazquez dan Laura Fa dalam sebuah podcast, wanita berusia 23 tahun itu kerap menjadi sasaran ejekan publik setiap ada orang lain yang mengenalinya di jalanan.

"Publik Spanyol banyak yang menyanyikan lagu tersebut untuknya ( Clara Chia Marti) di jalan dan semua orang mengenalinya," ujar podcaster.

Lebih lanjut, wanita yang berprofesi sebagai mahasiswa Public Relations itu dikabarkan tidak nyaman meski ia mencoba untuk bersikap normal.

Lagu ‘Out of Your League’ sendiri menjadi single terbaru dari penyanyi Shakira yang tak lain adalah mantan kekasih Gerard Pique.

Melalui liriknya, penyanyi asal Kolombia itu menyindir hubungan Pique dengan gadis yang dua puluh tahun lebih muda darinya.

"I’m worth two out of 22, You traded a Ferrari for a Twingo, You traded a Rolex for a Casio (Saya bernilai dua kali 22 tahun, kamu menukar Ferrari dengan Twingo, kamu menukar Rolex dengan Casio)," bunyi salah satu lirik dalam lagu terbaru Shakira.

Selain itu, Shakira juga menyindir Clara Chia dalam lirik lagunya yang menyebut bahwa nama Clara Chia tidak seindah kedengarannya.

"She’s got the name of a good person, Clearly it’s not how it sounds (Dia memiliki nama orang yang baik, jelas tidak seperti kedengarannya)," demikian bunyi dari lirik tersebut.

Shakira dan Gerard Pique diketahui memang sudah tidak hidup bersama sejak Juni 2022.

Disebutkan bahwa mantan pasangan itu menyetujui sebuah perjanjian.

Dalam perjanjian tersebut berisikan mereka tidak akan tampil di muka umum dengan pasangan mereka selama tahun pertama setelah perpisahan.

Namun, hanya dalam kurun waktu yang singkat, Pique terlihat di festival Summerfest Cerdanya di Catalonia dengan kekasih barunya, Clara Chia.

(Tribunnews.com/Giri)