Sinyal Kuat Egy Maulana Vikri Gabung Klub Promosi Liga 1, Dewa United

TRIBUNNEWS.COM - Rumor transfer pemain Liga 1, Egy Maulana Vikri dikabarkan merapat ke klub promosi, Dewa United.

Rumor Egy Maulana Vikri bergabung dengan Dewa United mengalir deras di media sosial.

CEO Dewa United, Ardian Satya Negara seolah memberikan kode melalui akun Instagramnya, @ardian_liong.

Pada Jumat (27/1/2023), Ardian mengunggah sebuah foto Albert Einstein yang identik dengan rumusnya, E=mc2 di insta story Instagramnya.

Baca juga: Transfer Pemain Liga 1, Ramai Rumakiek Hijrah ke Dewa United

Namun, dalam unggahan tersebut, huruf C ditimpah dengan huruf yang menyerupai V.

Dengan begitu, ejaan yang tertera dalam foto tersebut menjadi E=MV, alias inisial nama Egy Maulana Vikri.

Selang beberapa jam unggahan Ardian tampak direpost oleh akun resmi Dewa United.

"Here we go," tulis Dewa United diiringi dengan emoticon love 3 kali.

"Gimana pak bos @ardian_liong," sahut Dewa United dalam keterangan insta story Instagramnya.

Dewa United News juga memposting reels di akun Instagramnya dengan cover foto yang sama, yakni Albert Einstein dengan inisial nama Egy.

Tidak hanya itu, dalam reels tersebut juga diposting beberapa foto Egy Maulana Vikri.

"Pengumuman resmi segera," tulis akun Dewa United News.

Dewa United juga membagikan foto Egy Maulana Vikri melalui insta story dalam beberapa jam lalu.

"Semoga bisa membuat kejutan ya Anak Dewa," tulis Dewa United.