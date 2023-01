Jadwal Bola Malam Ini Live TV - Liga 1 2022, Liga Italia, Liga Spanyol hingga MU di Piala FA

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal malam ini menghadirkan pertandingan dari Liga 1 2022, Liga Italia, hingga Liga Spanyol, Sabtu (28/1/2023) hingga Minggu (29/1/2023) dini hari WIB.

Siaran langsung pertandingan Liga 1 2022, Liga Italia hingga Piala FA dapat Anda saksikan live Indosiar, Mola TV maupun live streaming Vidio.com.

Liga 1 2022 pekan 20 menyuguhkan satu pertandingan, yakni Persita Tangerang vs Persis Solo dan Bhayangkara FC vs Dewa United.

Dari gelaran Piala FA babak keempat akan menyajikan laga Manchester United vs Reading di Old Trafford Stadium.

Sedangkan dari LaLiga tersaji Derbi Catalan antara Girona vs Barcelona di Estadi Montilivi. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Big Match Manchester City vs Arsenal, Liga Italia Live Vidio

Jadwal Bola Malam Ini

Liga 1 2022

Sabtu, 28 Januari

15.00 WIB - Persita Tangerang vs Persis Solo - Indosiar, Vidio

16.00 WIB - Bhayangkara FC vs Dewa United - Vidio

Piala FA

Sabtu, 28 Januari

19.30 WIB - Walsall vs Leicester - beIN Sports, Vidio

19.30 WIB - Accrington vs Leeds - beIN Sports

22.00 WIB - Southampton vs Blackpool - beIN Sports

Minggu, 29 Januari

01.00 WIB - Preston vs Tottenham - beIN Sports 3, Vidio

03.00 WIB - Manchester United vs Reading - beIN Sports 3, Vidio