Sedang Berlangsung Live Streaming Manchester City vs Arsenal di Piala FA, Haaland & Trossard Starter

Gelandang Arsenal Leandro Trossard (kanan) berlari dengan bola selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Arsenal dan Manchester United di Stadion Emirates di London pada 22 Januari 2023. Sedang Berlangsung live streaming laga Manchester City vs Arsenal di putaran keempat Piala FA. Simak susunan pemainnya, Haaland & Trossard start.

TRIBUNNEWS.COM - Sedang berlangsung live streaming pertandingan Manchester City vs Arsenal di putaran keempat Piala FA.

Duel antara Manchester City vs Arsenal berlangsung di Etihad Stadium, Sabtu (28/1/2023) pukul 03.00 WIB.

Laga antara The Citizens vs The Gunners bisa disaksikan secara live streaming di aplikasi Vidio.com.

Selain link live streamingnya, susunan pemain Manchester City vs Arsenal bisa dilihat dalam artikel ini.

Manchester City kembali menurunkan Erling Haaland sebagai juru gedor di lini depan, sedangkan Arsenal menurunkan Trossard di starting XI.

Link Live Streaming Manchester City vs Arsenal

Susunan Pemain

Manchester City (4-3-3)

Ortega Moreno (GK); Rico Lewis, John Stones, Akanji, Nathan Ake; Rodrigo, Gundogan Kevin de Bruyne; Mahrez, Grealish, Haaland

Pelatih: Pep Guardiola

Arsenal (4-3-3)

Matt Turner (GK); Tomiyasu, Holding, Gabriel, K.Tierney; Granit Xhaka, T.Partey, Fabio Viera; Trossard, Saka, Nketiah

Pelatih: Mikel Arteta

Preview Laga

Kedua tim, baik Manchester City maupun Arsenal melaju ke babak keempat Piala FA setelah berhasil mengalahkan lawannya dengan skor meyakinkan.

Man City asuhan Pep Guardiola sebelumnya menyingkirkan Chelsea dengan skor telah 4-0, sedangkan Arsenal asuah Mikel Arteta melewati hadangan Oxford 3-0 di Stadion Kassam.

Kini kedua bertemu di babak keempat atau 32 besar FA Cup Sabtu (28/1/2023) dinihari nanti.

Di kompetisi Liga Inggris, kedua tim bersaing untuk memperebutkan trofi musim ini.

The Gunners memimpin klasemen unggul lima poin dari The Citizens dan memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan.

Laga nanti malam akan menjadi pertempuran taktis yang menarik antara dua manajer dengan gaya yang sangat mirip.

Kedua tim belum bertemu di ajang Liga Inggris musim ini setelah laga yang seharusnya dimainkan pada Oktober tahun lalu mengalami penundaan.

Hasil di FA Cup nanti malam setidaknya bisa menjadi gambaran siapa yang akan lebih dulu memenangan Liga Inggris musim ini.

Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne (kiri) berusaha meloncat melewati hadangan tackle bek Arsenal Takehiro Tomiyasu selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris di Stadion Emirates, pada 1 Januari 2022. (Ian KINGTON / IKIMAGES / AFP)

Catatan Sportskeeda, Arsenal memiliki rekor sejarah yang baik saat melawan Manchester City, 98 kali menang dari 205 pertandingan terakhir yang dimainkan kedua tim, sedangkan 62 laga dimenangkan M City.

Namun demikian, rekor pertemuan tekahir justru didominasi oleh skuad Citizens.

Arsenal mengungguli Man City 2-0 dalam pertandingan Piala FA terakhir mereka pada tahun 2020, tetapi City telah memenangkan semua lima pertemuan sejak itu, termasuk empat di pertandingan Liga Premier dan satu di Piala Carabao.

Disisi lain, untuk ajang Piala FA ini, sejarah lebih berpihak Arsenal dimana Tim Meriam London telah memenangkan empat pertandingan terakhir mereka melawan Manchester City di Piala FA.

Mereka bahkan berhasil mencapai final di setiap kesempatan ketika mereka mengalahkan Cityzens di kompetisi tersebut.

The Gunners selalu lolos ke final setelah mengeliminasi City. Arsenal menjuarai turnamen itu pada 1971, 2017, dan 2020. Tahun terakhir merupakan trofi pertama Arteta sebagai manajer.

Perfoma kedua tim di lima pertandingan terakhir lebih mentereng Arsenal dibanding Man City.

Dengan beragamnya statistik kedua tim, maka pertandingan nanti malam bakal sulit diprediksi apa yang akan terjadi.

Head to Head 5 Pertemuan Terakhir Manchester City vs Arsenal

01-01-2022: Arsenal 1-2 City (Liga Inggris)

28-08-2021: City 5-0 Arsenal (Liga Inggris)

21-02-2021: Arsenal 0-1 City (Liga Inggris)

23-12-2020: Arsenal 1-4 City (Carabao Cup)

17-10-2020: City 1-0 Arsenal (Liga Inggris)

