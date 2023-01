Prediksi Skor hingga Head to Head Napoli vs AS Roma, Kans Partenopei Makin Nyaman di Puncak

Gelandang Napoli, Eljif Elmas (tengah) merayakan setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Napoli dan Udinese pada 12 November 2022 di stadion Diego-Maradona di Naples. Inilah prediksi Skor Napoli vs AS Roma di Liga Italia. Napoli diperkirakan menang dengan skor 2-1.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah prediksi Skor Napoli vs AS Roma di Liga Italia.

Dua bursa prediksi skor menjagokan Napoli akan meraih kemenangan atas AS Roma, Senin (30/1/2023) pukul 02.45 WIB.

Kemenangan akan makin mengukuhkan posisi Partenopei sebagai pemuncak klasemen Serie A.

Sports Mole dan Sportskeeda memberikan angka 2-1 untuk kemenangan Napoli.

Penyerang Napoli Victor Osimhen (kanan) merayakan dengan Khvicha Kvaratskhelia (tengah) setelah mencetak gol dalam pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Napoli dan Juventus di stadion Diego-Maradona di Naples pada 13 Januari 2023. (Alberto PIZZOLI / AFP)

Prediksi Skor

SportsMole: Napoli 2-1 AS Roma

Sportskeeda: Napoli 2-1 AS Roma

Saat ini Partenopei tengah memimpin klasemen Serie A dengan 50 poin.

Victor Osimhen dkk unggul 10 poin dari sang peringkat kedua, Inter Milan, yang telah memainkan satu laga lebih banyak dibandingkan mereka.

Sementara lawan mereka AS Roma tengah duduk di peringkat keenam dengan 37 poin.

Laga ini diprediksi akan berakhir dengan ketat karena kedua tim sejauh ini punya rekor pertahanan yang baik.

Pasukan Luciano Spalleti baru kebobolan 14 kali (terbaik kedua di liga).

Di sisi lain, tim asuhan Jose Mourinho kebobolan 16 kali (terbaik ketiga di liga).

Head to Head Napoli vs AS Roma