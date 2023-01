Jadwal Pertandingan Piala Dunia Antarklub FIFA 2022, Al Ahly vs Auckland City di Putaran Pertama

TRIBUNNEWS.COM- Jadwal pertandingan Piala Dunia Antarklub FIFA 2022 akan mempertemukan Al Ahly vs Auckland City sebagai laga pertama.

Piala Dunia Antarklub FIFA 2022 yang mempertemukan Al Ahly vs Auckland City akan digelar di Stadion Ibn Batouta pada 2 Februari 2023 mulai pukul 02:00 WIB.

Pertandingan Al Ahly vs Auckland City di Piala Dunia Antarklub FIFA 2022 digelar di Stade de Tanger atau dengan nama lain Stadion Ibn Batouta (Stade Ibn Batouta).

Pemenang pertandingan ini akan menghadapi Seattle Sounders FC pada 5 Februari di putaran kedua di Stadion yang sama.

Laga putaran kedua lainnya akan mempertemukan Wydad Casablanca vs Al-Hilal pada 5 Februari 2023 di Rabat.

Masing-masing pemenang laga putaran kedua tersebut akan lolos ke final menghadapi Real Madrid atau Flamengo pada tanggal 8 dan 9 Februari.

Sedangkan partai final akan digelar pada 12 Februari.

Jadwal Pertandingan Piala Dunia Antarklub FIFA:

Putaran Pertama

Rabu 02/02/2023

02:00

Al Ahly vs Auckland City

Putaran Kedua

Sabtu 04/02/2023

21:30

Wydad Casablanca vs Al Hilal

Putaran Kedua

Sabtu 05/02/2023

00:30

Seattle Sounders vs Al Ahly / Auckland City

SEMIFINAL

Selasa 08/02/2023

02:00

Flamengo vs Wydad Casablanca / Al Hilal

Rabu 09/02/2023

02:00

Seattle/Al Ahly/Auckland City vs Real Madrid

FINAL

Sabtu 12/02/2023

02:00

(Flamengo vs Wydad Casablanca / Al Hilal)

vs

(Seattle/Al Ahly/Auckland City vs Real Madrid)