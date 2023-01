Jadwal Liga Italia Pekan 21: Inter Milan vs AC Milan, Juventus dan Napoli Away

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga Italia giornata atau pekan 21 akan tersaji mulai Sabtu (4/2/2023) hingga Rabu (8/2/2023) mendatang.

Terdapat Derbi Milan pada pekan ini antara Inter Milan vs AC Milan pada Senin (6/2/2023) dini hari.

Pada pekan ini baik Napoli dan Juventus bakal lakoni laga away.

Keseruan laga Liga Italia giornata 21 dapat anda saksikan melalui live streaming via beIN Sports dan Vidio.com.

Bek Empoli asal Belgia Koni de Winter (kanan) menjegal bek Inter Milan Italia Matteo Darmian selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Inter dan Empoli pada 23 Januari 2023 di stadion Giuseppa-Meazza (San Siro) di Milan. (MIGUEL MEDINA / AFP)

Berikut Jadwal Liga Italia Giornata 21:

Sabtu, 4 Februari 2023

Pukul 21.00 WIB - Cremonese vs Lecce

Minggu, 5 Februari 2023

Pukul 00.00 WIB - AS Roma vs Empoli

Pukul 02.45 WIB - Sassuolo vs Atalanta

Pukul 18.30 WIB - Spezia vs Napoli

Pukul 21.00 WIB - Torino vs Udinese

Senin, 6 Februari 2023

Pukul 00.00 WIB - Fiorentina vs Bologna

Pukul 02.45 WIB - Inter Milan vs AC Milan

Selasa, 7 Februari 2023

Pukul 00.30 WIB - Verona vs Lazio

Pukul 02.45 WIB - Monza vs Sampdoria

Rabu, 8 Februari 2023