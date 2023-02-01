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DFB Pokal

Prediksi Skor Mainz 05 vs Bayern Munchen DFB Pokal, Momentum Die Roten Raih Kemenangan

Prediksi Mainz 05 vs Bayern DFB Pokal. Beberapa bursa prediksi skor menjagokan Bayern Munchen akan lolos ke babak perempat final.

zoom-inlihat foto Prediksi Skor Mainz 05 vs Bayern Munchen DFB Pokal, Momentum Die Roten Raih Kemenangan
UWE KRAFT / AFP
Para pemain Bayern Munich merayakan setelah gelandang Jerman Serge Gnabry (Kiri) mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Bundesliga divisi satu Jerman antara Schalke 04 v Bayern Munich di Gelsenkirchen, Jerman barat, pada 12 November 2022. Prediksi Mainz 05 vs Bayern DFB Pokal. Beberapa bursa prediksi skor menjagokan Bayern Munchen akan lolos ke babak perempat final. UWE KRAFT / AFP 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah prediksi Mainz 05 vs Bayern Munchen dalam babak 16 besar DFB Pokal.

Beberapa bursa prediksi skor menjagokan Bayern Munchen akan lolos ke babak perempat final DFB Pokal.

Sportskeeda memperkirakan Bayern akan menang dengan skor 1-4 atas Mainz.

Sementara SportsMole dan The Hard Tackle memprediksi Mainz akan takluk 1-2 dari Bayern Munchen.

Pemain depan Bayern Munich Senegal Sadio Mane (tengah) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol pertama timnya selama Liga Champions putaran pertama hari 5, pertandingan sepak bola Grup C antara FC Barcelona dan FC Bayern Munich di stadion Camp Nou di Barcelona pada 26 Oktober, 2022. Josep LAGO / AFP
Pemain depan Bayern Munich Senegal Sadio Mane (tengah) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol pertama timnya selama Liga Champions putaran pertama hari 5, pertandingan sepak bola Grup C antara FC Barcelona dan FC Bayern Munich di stadion Camp Nou di Barcelona pada 26 Oktober, 2022. Josep LAGO / AFP (Josep LAGO / AFP)

Prediksi Skor

Sportskeeda: Mainz 1-4 Bayern Munchen

SportsMole: Mainz 1-2 Bayern Munchen

The Hard Tackle: Mainz 1-2 Bayern Munchen

Seperti yang diketahui, Duel Mainz 05 vs Bayern Munchen akan dilaksanakan di Stadion Mewa Arena, Kamis (2/2/2023) pukul 02.45 WIB.

Pada pertemuan terakhir, Die Roten berhasil menggasak Karnevalsverein dengan skor telak 6-2 di Liga Jerman.

Situasi ini yang membuat pasukan Julian Nagelsmann lebih diunggulkan untuk terus melaju di gelaran DFB Pokal.

Baca juga: Sorotan Mainz vs Bayern Munchen DFB Pokal: Thomas Muller Bidik Rekor Legenda Die Roten

Head to Head Mainz 05 vs Bayern Munchen

29/10/2022 (Liga Jerman) - Bayern Munchen 6-2 Mainz

30/4/2022 (Liga Jerman) - Mainz 3-1 Bayern Munchen

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
DFB Pokal
Liga Jerman
Bundesliga
Mainz 05 vs Bayern Munchen
Bayern Munchen
Prediksi Skor
Die Roten
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