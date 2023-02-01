DFB Pokal
Prediksi Skor Mainz 05 vs Bayern Munchen DFB Pokal, Momentum Die Roten Raih Kemenangan
Prediksi Mainz 05 vs Bayern DFB Pokal. Beberapa bursa prediksi skor menjagokan Bayern Munchen akan lolos ke babak perempat final.
Penulis:
Muhamad Deni Setiawan
Editor:
Muhammad Nursina Rasyidin
TRIBUNNEWS.COM - Inilah prediksi Mainz 05 vs Bayern Munchen dalam babak 16 besar DFB Pokal.
Beberapa bursa prediksi skor menjagokan Bayern Munchen akan lolos ke babak perempat final DFB Pokal.
Sportskeeda memperkirakan Bayern akan menang dengan skor 1-4 atas Mainz.
Sementara SportsMole dan The Hard Tackle memprediksi Mainz akan takluk 1-2 dari Bayern Munchen.
Prediksi Skor
Sportskeeda: Mainz 1-4 Bayern Munchen
SportsMole: Mainz 1-2 Bayern Munchen
The Hard Tackle: Mainz 1-2 Bayern Munchen
Seperti yang diketahui, Duel Mainz 05 vs Bayern Munchen akan dilaksanakan di Stadion Mewa Arena, Kamis (2/2/2023) pukul 02.45 WIB.
Pada pertemuan terakhir, Die Roten berhasil menggasak Karnevalsverein dengan skor telak 6-2 di Liga Jerman.
Situasi ini yang membuat pasukan Julian Nagelsmann lebih diunggulkan untuk terus melaju di gelaran DFB Pokal.
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Head to Head Mainz 05 vs Bayern Munchen
29/10/2022 (Liga Jerman) - Bayern Munchen 6-2 Mainz
30/4/2022 (Liga Jerman) - Mainz 3-1 Bayern Munchen
Sumber: TribunSolo.com
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