Serie A Italia
Sedang Berlangsung Live Streaming Inter Milan vs AC Milan, Liga Italia, Tonton Lewat HP!
Link live streaming Inter Milan vs AC Milan di lanjutan pekan ke-21 Serie A dinihari ini, Senin (6/2/2023).
Penulis:
Bayu Satriyo Panegak
Editor:
Dwi Setiawan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming Inter Milan vs AC Milan pada lanjutan pekan ke-21 Liga Italia, Senin (6/2/2023).
Pertandingan Inter Milan vs AC Milan atau yang dikenal sebagai Derby della Madonnina tengah berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza.
Duel antara Inter Milan vs AC Milan dapat disaksikan melalui link live streaming Vidio.com.
Link Live Streaming
Susunan Pemain Resmi
Inter Milan (3-5-2)
Line-up: Andre Onana (GK), Alesandro Bastoni, Francesco Acerbi, Milan Skriniar; F. Dimarco, H. Mkhitaryan, H. Calhanoglu, N. Barella, M. Darmian; Lautaro Martinez (C), Edin Dzeko.
Pelatih: Simone Inzaghi
AC Milan (3-5-2)
Line-up: Ciprian Tatarusanu (GK); Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Matteo Gabbia; D. Calabria (C), J. Messias, S. Tonali, R. Krunic, T. Hernandez; Oliver Giroud, Divock Origi
Pelatih: Stefano Pioli
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Preview Pertandingan
AC Milan sedang memburu laga comebacknya setelah kekalahan tragis di Final Piala Super Italia atas Inter Milan.
Namun trend dari dua pertandingan terakhir nampaknya tidak berpihak kepada Rossonerri.
Skuad asuhan Stefano Pioli menderita dua kekalahan beruntun di Serie A.
Peforma tak kunjung membaik akan berkibat fatal bagi laga dinihari ini.
Sedangkan sang adik Il Nerauzzrri berhasil catatkan dua kemenangan beruntun di pertandingan terakhir.
Inter Milan yang sedang mengejar Napoli di puncak klasemen butuh tambahan tiga poin penuh.
Modal dipertemuan terakhir sangat berharga bagi skuad asuhan Simone Inzaghi.
Nampaknya di pertandingan ini Inter Milan tidak begitu menggunakan strategi yang berbeda.
Head to Head
Piala Super (19/1/2023) AC Milan 0-3 Inter Milan
Serie A (3/9/2022) AC Milan 3-2 Inter Milan
Coppa Italia (24/4/2022) Inter Milan 3-0 AC Milan
Coppa Italia (2/3/2022) AC Milan 0-0 Inter Milan
Serie A (6/2/2022) Inter Milan 1-2 AC Milan
5 Pertandingan Terakhir Inter Milan
Coppa Italia (1/2/2023) Inter Milan 1-0 Atalanta
Serie A (29/1/2023) Cremonese 1-2 Inter Milan
Serie A (24/1/2023) Inter 0-1 Empoli
Piala Super (19/1/2023) AC Milan 0-3 Inter Milan
Serie A (15/1/2023) Inter Milan 1-0 Verona
5 Pertandingan Terakhir AC Milan
Serie A (29/1/2023) AC Milan 2-5 Sassuolo
Serie A (25/1/2023) Lazio 4-0 AC Milan
Piala Super (19/1/2023) AC Milan 0-3 Inter Milan
Serie A (15/1/2023) Lecce 2-2 AC Milan
Coppa Italia (12/1/2023) AC Milan 0-1 Torino
(Tribunnews.com/Bayu Panegak)
Sumber: TribunSolo.com
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