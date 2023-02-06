Serie A Italia

Sedang Berlangsung Live Streaming Inter Milan vs AC Milan, Liga Italia, Tonton Lewat HP!

Link live streaming Inter Milan vs AC Milan di lanjutan pekan ke-21 Serie A dinihari ini, Senin (6/2/2023).

Editor: Dwi Setiawan
zoom-inlihat foto Sedang Berlangsung Live Streaming Inter Milan vs AC Milan, Liga Italia, Tonton Lewat HP!
handout/ist
Derby AC Milan vs Inter Milan. 

TRIBUNNEWS.COM  - Berikut link live streaming Inter Milan vs AC Milan pada lanjutan pekan ke-21 Liga Italia, Senin (6/2/2023).

Pertandingan Inter Milan vs AC Milan atau yang dikenal sebagai Derby della Madonnina tengah berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza.

Duel antara Inter Milan vs AC Milan dapat disaksikan melalui link live streaming Vidio.com.

Link Live Streaming

( >>> Klik di Sini <<< )

Susunan Pemain Resmi

Inter Milan (3-5-2)

Line-up: Andre Onana (GK), Alesandro Bastoni, Francesco Acerbi, Milan Skriniar; F. Dimarco, H. Mkhitaryan, H. Calhanoglu, N. Barella, M. Darmian; Lautaro Martinez (C), Edin Dzeko.

Pelatih: Simone Inzaghi

AC Milan (3-5-2)

Line-up: Ciprian Tatarusanu (GK); Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Matteo Gabbia; D. Calabria (C), J. Messias, S. Tonali, R. Krunic, T. Hernandez; Oliver Giroud, Divock Origi

Pelatih: Stefano Pioli

Baca juga: Fakta Menarik Derby Inter Milan vs AC Milan: Duel 2 Striker Veteran, Edin Dzeko vs Olivier Giroud

Preview Pertandingan

AC Milan sedang memburu laga comebacknya setelah kekalahan tragis di Final Piala Super Italia atas Inter Milan.

Namun trend dari dua pertandingan terakhir nampaknya tidak berpihak kepada Rossonerri.

Skuad asuhan Stefano Pioli menderita dua kekalahan beruntun di Serie A.

Peforma tak kunjung membaik akan berkibat fatal bagi laga dinihari ini.

Sedangkan sang adik Il Nerauzzrri berhasil catatkan dua kemenangan beruntun di pertandingan terakhir.

Inter Milan yang sedang mengejar Napoli di puncak klasemen butuh tambahan tiga poin penuh.

Modal dipertemuan terakhir sangat berharga bagi skuad asuhan Simone Inzaghi.

Nampaknya di pertandingan ini Inter Milan tidak begitu menggunakan strategi yang berbeda.

Head to Head

Piala Super (19/1/2023) AC Milan 0-3 Inter Milan

Serie A (3/9/2022) AC Milan 3-2 Inter Milan

Coppa Italia (24/4/2022) Inter Milan 3-0 AC Milan

Coppa Italia (2/3/2022) AC Milan 0-0 Inter Milan

Serie A (6/2/2022) Inter Milan 1-2 AC Milan

5 Pertandingan Terakhir Inter Milan

Coppa Italia (1/2/2023) Inter Milan 1-0 Atalanta

Serie A (29/1/2023) Cremonese 1-2 Inter Milan

Serie A (24/1/2023) Inter 0-1 Empoli

Piala Super (19/1/2023) AC Milan 0-3 Inter Milan

Serie A (15/1/2023) Inter Milan 1-0 Verona

5 Pertandingan Terakhir AC Milan

Serie A (29/1/2023) AC Milan 2-5 Sassuolo

Serie A (25/1/2023) Lazio 4-0 AC Milan

Piala Super (19/1/2023) AC Milan 0-3 Inter Milan

Serie A (15/1/2023) Lecce 2-2 AC Milan

Coppa Italia (12/1/2023) AC Milan 0-1 Torino

(Tribunnews.com/Bayu Panegak)

Sumber: TribunSolo.com
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