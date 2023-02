5 Tim Destinasi Pep Guardiola Jika Hengkang dari Manchester City, Bisa Pulang ke Barcelona

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lima tim yang bisa dituju oleh Pep Guardiola jika dirinya memutuskan hengkang dari Manchester City.

Seperti yang diketahui, Manchester City saat ini tengah didakwa dengan 115 pelanggaran oleh Liga Inggris.

Jika Manchester City terbukti bersalah, Pep Guardiola bisa saja memutuskan angkat kaki dari Stadion Etihad.

Apalagi Pep Guardiola pernah menyatakan bahwa dirinya akan pergi jika merasa dikhianati oleh klub.

EKSPRESI GUARDIOLA- Ekspresi Pelatih Manchester City, Pep Guardiola saat melawan Everton di Stadion Etihad (31/12). Kendati berakhir imbang 1-1, Pep mengaku puas dengan performa pasukannya. (Oli SCARFF / AFP)

Pengkhianatan yang dimaksud pelatih asal Spanyol itu menyoal berbagai tuduhan yang pernah mengarah kepada timnya pada tahun 2020 lalu.

Kala itu, UEFA pernah memutuskan bahwa Manchester City melakukan pelanggaran serius terhadap aturan Financial Fair Play (FFP).

Namun, tuduhan itu akhirnya tak terbukti dan Manchester City lepas dari berbagai jeratan hukuman.

"Ketika Manchester City dituduh melakukan sesuatu, saya bertanya kepada mereka, cerita tentang hal itu," kata Guardiola dilansir Four Two Two, Mei 2021 lalu.

"Mereka menjelaskan dan saya percaya mereka, tetapi saya peringatkan jika Anda berbohong kepada saya, lusa saya tidak akan berada di sini lagi."

"Saya akan keluar dan saya tidak akan menjadi teman Anda lagi."

"Saya benar-benar menaruh kepercayaan kepada Anda karena saya percaya penuh sejak hari pertama di sini," tegasnya.

Oleh sebab itu, berikut lima tim destinasi yang dapat dijadikan tempat berlabuh Guardiola dikutip dari Express.

1. Barcelona

Guardiola pernah melatih Barcelona dari tahun 2008 hingga 2012.