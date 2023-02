Jadwal Bola 11-12 Februari 2023: Live Bein Sports, Vidio, SCTV, Liga Italia & Liga Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal bola akhir pekan ini yang disiarkan secara langsung Live Bein Sports, Live Vidio, Live SCTV, Live Mola TV, Sabtu (11/2/2023) hingga Minggu (12/2/2023).

Dari Liga Italia, laga AC Milan vs Torino di Stadion San Siro akan menjadi duel pembuka giornata ke-22.

Laga tak kalah sengit akan mempertemukan Lazio vs Atalanta, Juventus vs Fiorentina, dan Sampdoria vs Inter Milan.

Keseruan laga Liga Italia dapat anda saksikan secara langsung Live Bein Sports 1 dan streaming Vidio.

Baca juga: Sorotan Liga Inggris Pekan ke-23: Panggung Kebangkitan Arsenal, Liverpool & Manchester City

Simak jadwal bola akhir pekan ini yang disiarkan secara langsung Live Bein Sports, Live Vidio, Live SCTV, Live Mola TV, Sabtu (11/2/2023) s/d Minggu (12/2/2023).

Beralih ke Liga Inggris, laga pembuka pekan ke-23 akan menyajikan duel West Ham vs Chelsea di London Stadium.

Selain laga sesama tim London tersebut, ada duel tak kalah menarik bertajuk Derbi Merseyside antara Liverpool vs Everton di Stadion Anfileld.

Laga Liga Inggris dapat anda tonton via SCTV dan streaming Vidio.com.

Di Liga Spanyol, Barcelona dan Atletico Madrid akan sama-sama melakoni laga tandang pada pekan ke-21.

Barcelona akan bertandang ke markas Villareal, sementara Atletico Madrid melawat ke kandang Celta Vigo.

Sementara itu, Real Madrid akan bermain sebagai tuan rumah saat menjamu El Che di Santiago Bernabeu.

Khusus Liga Spanyol, anda dapat menyaksikan duel kompetisi tersebut melalui Bein Sports 3 dan streaming Vidio.

Jadwal Bola Akhir Pekan Ini, Sabtu (11/2/2023) s/d Minggu (12/2/2023):

Sabtu, 11 Februari 2023

Pukul 02.30 WIB - Schalke vs Wolfsburg