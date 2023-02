Barito Putera CLBK, Kembali Tunjuk Rahmad Darmawan Jadi Pelatih

TRIBUNNEWS.COM - Barito Putera baru saja mengenalkan pelatih kepala baru hari ini, Sabtu (11/2/2023).

Bukan pelatih anyar yang memegang Laskar Antasari, ia adalah Rahmad Darmawan.

"Our new Coach in here. Welcome back Rahmad Darmawan," tulis akun @psbaritoputeraofficial.

Rahmad Darmawan juga pernah melatih Barito Putera di Liga 1 musim lalu.

Sosok RD menjadi penolong Barito Putera dari zona degradasi.

Tahun ini, Barito Putera kembali mengamanatkan kursi pelatih pada RD.

Rahmad Darmawan berharap, kerjasama bersama Barito Putera menjadi buah manis seperti musim lalu.

"Saya berharap, kerja sama ini bisa terus kita lanjutkan dengan penuh rasa kekeluargaan."

"Mari sama-sama kita bangun tim ini untuk bisa lebih hebat lagi, lebih baik lagi, dan lebih berprestasi lagi," terang RD dalam video pengenalannya di Instagram @psbaritoputeraofficial.

Belum diketahui, hingga kapan Barito Putera mengontrak Rahmad Darmawan.

Namun dikabarkan, RD akan bekerja sama dengan Barito Putera hingga akhir musim 2023/2024.

Sebelumnya, Barito Putera telah resmi melepas pelatih asing asal Brasil, Rodney Goncalves.

Kini, Barito Putera memilih CLBK dengan pelatih lokal Rahmad Darmawan.

Rahmad Darmawan \baru dilepas RANS Nusantara sejak putaran kedua.

Tugas pertama RD di kursi pelatih adalah melawan mantan tim sebelumnya, RANS Nusantara yang digelar Selasa (14/2/2023).

Nama Rahmad Darmawan membuat daftar pelatih lokal di kompetisi Liga 1 musim ini menjadi tiga.

Dua lainnya adalah Aji Santoso (Persebaya) dan Seto Nurdyantoro (PSS Sleman). (*)

