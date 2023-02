Live Streaming AS Monaco vs PSG Liga Prancis, Tonton Jam 23.00 WIB

Penyerang Paris Saint-Germain Argentina Lionel Messi (kiri) dan penyerang Brasil Paris Saint-Germain Neymar menunggu untuk mengambil tendangan bebas selama pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Prancis antara Olympique Marseille (OM) dan Paris Saint-Germain (PSG) di Stade Velodrome di Marseille, Prancis selatan pada 8 Februari 2023. Simak live streaming AS Monaco vs Paris Saint-Germain dalam lanjutan pekan ke-23 Liga Prancis, Sabtu (11/2/2023) pukul 23.00 WIB. NICOLAS TUCAT / AFP

TRIBUNNEWS.COM - Simak live streaming AS Monaco vs Paris Saint-Germain dalam lanjutan pekan ke-23 Liga Prancis, Sabtu (11/2/2023) pukul 23.00 WIB.

Pertarungan AS Monaco vs Paris Saint-Germain akan dilaksanakan di kandang AS Monaco, Louis II Stadium.

Para pemirsa layar kaca dapat menyaksikan keseruan jalannya duel AS Monaco vs Paris Saint-Germain secara live melalui Vidio.com pada pukul 23.00 WIB.

Penyerang Paris Saint-Germain Argentina Lionel Messi (Tengah) berebut bola dengan bek Marseille Sead Kolasinac (Kiri) dan bek Marseille asal Prancis Samuel Gigot selama pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Prancis antara Olympique Marseille (OM) dan Paris Saint-Germain (PSG) di Stade Velodrome di Marseille, Prancis selatan pada 8 Februari 2023. CHRISTOPHE SIMON / AFP (CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Live Streaming

(>>>Klik di Sini<<<)

Susunan Pemain Resmi

AS Monaco

Nubel, Aguilar, Disasi, Maripan, Caio Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Seghir, Ben Yedder.

Paris Saint-Germain

Donnarumma, Pembele, Marquinhos, Bitshiabu, Bernat, Vitinha, Zaire-Emery, Danilo, Soler, Neymar Jr, Ekitike.

Preview Laga

Laga ini akan menjadi duel sengit dua tim papan atas Liga Prancis.

Saat ini, PSG tengah memimpin klasemen dengan 54 poin.

Namun pada pertandingan terakhir, Neymar Jr cs menelan kekalahan 2-1 atas Olympique Marseille.

Sementara AS Monaco berada di peringkat keempat dengan 44 poin.

Pasukan Philippe Clement pun sedang berada dalam tren yang positif.

Mereka belum terkalahkan di liga dalam tujuh pertandingan terakhir.

Les Rouge et Blanc juga punya catatan yang cukup apik saat bersua Les Parisiens.

Pada musim lalu mereka sukses meraih satu kemenangan dan satu kali imbang.

Oleh sebab itu, Breel Embolo dkk tentu saja punya kepercayaan diri yang tinggi untuk memberikan kejutan bagi PSG.

Pemain depan Brasil Paris Saint-Germain Neymar tertawa di samping pemain depan Argentina Paris Saint-Germain Lionel Messi sebelum pertandingan sepak bola L1 Prancis antara Stade Rennais FC dan Paris Saint-Germain (PSG) di stadion Roazhon Park di Rennes, Prancis barat, pada 15 Januari , 2023. (VENANCE LOIC / AFP)

Head to Head AS Monaco vs Paris Saint-Germain

29/8/2022 (Ligue 1) - Paris Saint-Germain 1-1 AS Monaco

20/3/2022 (Ligue 1) - AS Monaco 3-0 Paris Saint-Germain

13/12/2021 (Ligue 1) - Paris Saint-Germain 2-0 AS Monaco

20/5/2021 (Coupe de France) - AS Monaco 0-2 Paris Saint-Germain

22/2/2021 (Ligue 1) Paris Saint-Germain 0-2 AS Monaco

(Tribunnews.com/Deni)