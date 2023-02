Prediksi Skor Monaco vs PSG di Liga Prancis, Les Parisiens Tak Jadi Favorit

Pemain depan Paris Saint-Germain Argentina Lionel Messi berlari dengan bola selama pertandingan sepak bola L1 Prancis antara Stade de Reims dan Paris Saint-Germain (PSG) di Stade Auguste Delaune di Reims, Prancis utara pada 29 Agustus 2021. Prediksi skor Monaco vs PSG di Liga Prancis, Les Parisiens tak menjadi unggulan di laga ini.

TRIBUNNEWS.COM - Kompetisi Liga Prancis akan menggelar duel dua tim besar antara Monaco vs PSG, Sabtu (11/2/2023) di Stade Louis II.

Bursa prediksi skor laga Monaco vs PSG kali ini cukup beragam.

Namun, bursa prediksi skor tak mengunggulkan PSG meraih kemenangan.

Hasil Monaco vs PSG diprediksi bakal berakhir dengan skor 2-1 (via SportsMole) atau 2-2 (via Sportskeeda).

Bek Monaco asal Prancis Axel Disasi (kiri) melakukan selebrasi setelah mencetak gol pada pertandingan kualifikasi ketiga Liga Champions UEFA antara AS Monaco dan PSV Eindhoven di "Louis II Stadium" di Monaco pada 2 Agustus 2022. Prediksi skor Monaco vs PSG di Liga Prancis, Les Parisiens tak menjadi unggulan di laga ini. (VALERY HACHE / AFP)

PSG memang sedang dirundung tren negatif menjelang laga ini.

Mereka baru saja menelan kekalahan dari Marseille di kancah Coupe de France.

Selain itu, PSG memiliki rekor buruk tersendiri saat menghadapi Monaco.

Les Parisiens mengalami 44 kekalahan dalam sejarah pertemuan mereka melawan PSG di Liga Prancis.

Catatan itu membuat Monaco menjadi tim yang paling sering mengalahkan PSG di liga.

Tim arahan Phillipe Clement membuktikan hal itu dengan raihan kemenangan di dua laga kandang terakhir melawan tim ibu kota Prancis.

Kemenangan 3-2 dan 3-0 membuktikan kekuatan Monaco yang tak gentar menghadapi Los Galacticos milik PSG.

Pemain depan Paris Saint-Germain Kylian Mbappe menendang bola dan mencetak gol di pertandingan grup H Liga Champions antara Juventus dan PSG di stadion Juventus pada 2 November 2022. (FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

Beragam raihan positif ini datang di saat mereka akan menjamu Les Parisiens yang sedang mengalami tren penurunan performa.

Faktor cedera para pemain kunci menjadi salah satu penyebab utama.

Hilangnya Kylian Mbappe dan Lionel Messi di laga ini membuat peruntungan PSG tak membaik.