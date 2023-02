Eks Pelatih Persib, Miljan Radovic Beri Kode Kembali ke Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Mantan pemain sekaligus pelatih Persib Bandung, Miljan Radovic beri sinyal kembali ke Tanah Air.

Miljan Radovic mencuitkan hal tersebut di akun Twitter pribadinya @Miljan58Radovic pada 12 Februari 2023.

"Indonesia... see you soon," tulis @Miljan58Radovic.

Miljan Radovic beri kode kembali ke Indonesia

Belum jelas apa tujuannya kembali ke Indonesia.

Namun jika untuk melatih tim Liga 1 Indonesia, ada beberapa klub yang saat ini memiliki kursi kosong pelatih.

Yakni PSIS Semarang (M Ridwan sebagai pelatih sementara), Bhayangkara FC (Agus Riyanto sebagai pelatih sementara), dan Arema FC (Putu Gede sebagai pelatih sementara).

Akankah mantan pemain Persib Bandung di tahun 2012 ini masuk di antara tiga klub tersebut?

Atau masih ada kemungkinan Miljan Radovic melatih klub lain.

Miljan Radovic merupakan mantan gelandang serang yang memperkuat Persib Bandung pada 2011-2012.

Miljan, yang semasa aktif bermain terkenal berkat tendangan bebas mematikan, lantas diangkat sebagai pelatih Persib Bandung.

Miljan Radovic hengkang dari Persib Bandung, postingan terbarunya diserbu bobotoh. (Instagram/miljan58radovic)

Penunjukan tersebut terjadi pada Desember 2018, saat Persib baru saja memutus ikatan dengan pelatih Mario Gomez.

Perkawinan antara Miljan dan Persib, yang sempat diharapkan akan bergelimang kesuksesan, nyatanya hanya harapan semu belaka.

Kepelatihan Miljan dengan Persib hanya bertahan 3 bulan.

Miljan lantas melanjutkan kariernya sebagai pelatih di sepak bola Montenegro.

Klub terakhir yang pernah ia tangani adalah FK Decic Tuzi.

Biodata Miljan Radovic

Nama lengkap: Miljan Radovic

Tanggal lahir: 18 Oktober 1975

Usia: 47 tahun

Tempat kelahiran: Niksic, Montenegro

Kewarganegaraan: Montenegro

Formasi yang disukai: 3-5-2

