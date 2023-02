Jadwal Bola Malam Ini - Barcelona vs Manchester United Live SCTV, Liga 1 Tayang di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal pertandingan bola malam ini tersaji dari kompetisi Liga 1 2022, Liga Eropa dan UEFA Conference League, Kamis (16/2/2023) hingga Jumat (17/2/2023).

Siaran langsung bola hari ini tayang live di Indosiar, SCTV, BeIN Sports maupun platform streaming Vidio.com.

Sorotan tertuju kepada leg pertama play-off knock out Liga Eropa yang mempertemukan Barcelona vs Manchester United di Camp Nou.

Duel Barcelona vs Manchester United diprediksi berlangsung sengit untuk menyegel tiket babak 16 besar. Terlebih kedua tim dalam tren positif.

Sedangkan dari kompetisi Tanah Air, Liga 1 2022 pekan 25 menggelar dua laga, yakni Bhayangkara FC vs Persija Jakarta dan Borneo FC vs Persikabo 1973.

Jadwal Bola Malam Ini

Liga 1 2022/2023

Kamis, 16 Februari

15.00 WIB - Bhayangkara FC vs Persija Jakarta - (Indosiar, Vidio)

17.00 WIB - Borneo FC vs Persikabo 1973 - (Indosiar, Vidio)

Liga Eropa

Jumat, 17 Februari

00.45 WIB - Ajax vs Union Berlin - (Vidio)

00.45 WIB - Barcelona vs Manchester United - (Vidio, SCTV)

00.45 WIB - Salzburg vs AS Roma - (Vidio)

00.45 WIB - Shakhtar Donetsk vs Rennes - (Vidio)

03.00 WIB - Bayer Leverkusen vs Monaco - (Vidio)

03.00 WIB - Juventus vs Nantes - (Vidio, SCTV)

03.00 WIB - Sevilla vs PSV - (Vidio)

03.00 WIB - Sporting CP vs Midtjylland - (Vidio)

UEFA Conference League

Jumat, 17 Februari 2023