Jadwal Bola Malam Ini 18 Februari: Bali United vs Persebaya di Liga 1, Osasuna vs Real Madrid

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal bola malam ini yang menyajikan sejumlah pertandingan dari liga sepak bola elite, Sabtu (18/2/2023) hingga Minggu (19/2/2023) dini hari WIB.

Mulai dari kompetisi Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis hingga Liga Jerman.

Dari Liga 1, Arema FC kembali memainkan laga pekan 25 kontra Barito Putera.

Kemudian laga super bigmatch antara Bali United vs Persebaya juga akan mewarnai pertandingan hari ini di Liga 1.

Sementara itu di Liga Inggris, Arsenal akan bersua dengan Aston Villa pada pekan 24.

Baca juga: Liga Inggris: Arteta Mencari Obat Penawar Duka, Misi Wajib Menang Arsenal Dihadang Mantan

Striker Arsenal Inggris Eddie Nketiah merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol ketiga mereka selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Manchester United di Stadion Emirates di London pada 22 Januari 2023. (Photo by Glyn KIRK / AFP) (AFP/GLYN KIRK)

Sedangkan Chelsea yang terseok-seok di tengah klasemen akan melawan Chelsea pada pekan ini.

Kemudian sang pemuncak klasemen Liga Inggris, Man City akan bertandang di markas Nottingham Forest.

Bergeser ke Liga Spanyol, Los Blancos (Real Madrid) akan mencoba memangkas margin poin dengan sang rival Barcelona.

Pasalnya Real Madrid akan melawan Osasuna di lanjutan pekan 22. Diatas kertas Los Blancos lebih diunggulkan untuk memenangkan laga tersebut.

Jadwal Bola Malam Ini

Sabtu, 18 Februari 2023

Liga 1

Pukul 15.00 WIB - Arema FC vs Barito Putera

Pukul 16.00 WIB - Bali United vs Persebaya Surabaya

Liga Inggris

Pukul 19.30 WIB - Aston Villa vs Arsenal

Pukul 22.00 WIB - Brentford vs Crystal Palace

Pukul 22.00 WIB - Brighton vs Fulham

Pukul 22.00 WIB - Chelsea vs Southampton

Pukul 22.00 WIB - Everton vs Leed United

Pukul 22.00 WIB - Nottingham Forest vs Man City

Pukul 22.00 WIB - Wolves vs Bournemouth