Link Live Streaming Chelsea vs Southampton Liga Inggris, Kick-Off Pukul 22.00 WIB, Tonton di Sini

Penyerang Chelsea asal Portugal Joao Felix (3R) dikerumuni oleh rekan setimnya setelah mencetak gol pembuka pada pertandingan sepak bola Liga Inggris antara West Ham United dan Chelsea di Stadion London, di London pada 11 Februari 2023. Ian Kington. Berikut link live streaming laga Chelsea vs Southampton pada pekan ke-24 Liga Inggris, Sabtu (18/2/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming laga Chelsea vs Southampton pada pekan ke-24 Liga Inggris, Sabtu (18/2/2023).

Duel antara Chelsea vs Southampton akan digelar di Stamfor Bridge Stadium pukul 22.00 WIB.

Pertandingan antara The Blues melawan The Saints dapat disaksikan secara streaming melalui Vidio.com via HP.

Chelsea akan mengincar kemenangan pada laga ini setelah rentetan hasil minor pada beberapa laga sebelumnya.

Melawan tim juru kunci klasemen Liga Inggris, Chelsea tentu akan tampil habis-habisan guna memperbaiki posisinya di klasemen.

Baca juga: Bapuk di Real Madrid, Tabiat Buruk Eden Hazard Diungkap Mantan Rekan Setimnya di Chelsea

Link Live Streaming Chelsea vs Southampton

Link <<<

Link <<<

Preview Laga

The Blues masih belum mampu memutus tren negatif yang mereka alami selama ditangani Graham Potter.

Menghadapi The Saints, yang merupakan juru kunci, memang menjadi peluang emas untuk mengembalikan kepercayaan diri.

Namun satu dari empat kemenangan So'ton musim ini mereka catatkan saat menaklukkan Chelsea.

Graham Potter diprediksi akan menurunkan pasukan terbaiknya, terutama setelah kesembuhan beberapa pemain dari cedera.

Marc Cucurella akan kembali ke starting line-up usai dicadangkan di Liga Champions lantaran Ben Chilwell mengalami cedera ringan.

Gelandang Chelsea Jerman Kai Havertz (Tengah) merayakan setelah mencetak gol pertama timnya yang akan dianulir karena posisi offside selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Liverpool dan Chelsea di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada 21 Januari 2023. (PAUL ELLIS / AFP)

Menghadapi Sothampton nanti malam, Chelsea tentu dituntut untuk menang.

Pasalnya, dari segi performa, Southampton jauh lebih menonjolkan diri daripada mereka.

Southampton selalu kalah dalam tiga laga terakhirnya di Liga Inggris, yakni saat melawang Aston Villa, Brentford, dan Wolverhampton.

Bahkan So'ton musim ini sudah dua kali berganti pelatih, dari Ralph Hasenhuttl ke Nathan Jones, dan terakhir ke Ruben Selles.

Prediksi Susunan Pemain

Chelsea (4-2-3-1)

Kepa (GK); James, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella; Loftus-Pipi, Enzo Fernandez; Madueke, Felix, Mudryk; Havertz

Pelatih: Graham Potter

Sothampton (3-5-2)

Bazunu (GK); Caleta-Mobil, Bella-Kotchap, Salisu; Walker-Peters, Lavia, Ward-Prowse, Alcaraz, Perraud; Sulemana, Onuachu

Pelatih: Ruben Selles

Head to Head

31-08-2022 Southampton 2-1 Chelsea (Liga Inggris)

04-09-2022 Southampton 0-6 Chelsea (Liga Inggris)

27-10-2021 Chelsea 1-1 Southampton (Carabao Cup)

10-02-2021 Chelsea 3 -1 Southampton (Liga Inggris)

20-02-2021 Southampton 1-1 Chelsea (Liga Inggris)

Prediksi Skor

The Hard Tackle: Chelsea 2-0 Southampton

Sportskeeda: Chelsea 2-0 Southampton

Sports Mole: Chelsea 2-1 Southampton

(Tribunnews.com/Hafidh Rizky Pratama)