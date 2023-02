Skenario Juara Liga 1 Musim Ini Jika Persib, Persija & PSM Makassar Punya Poin Sama di Klasemen

TRIBUNNEWS.COM - Persaingan perebutan juara Liga 1 2022/2023 antara Persib Bandung, Persija Jakarta dan PSM Makassar makin ketat menginjak pekan ke-26.

Bagaimana jika Persib Bandung, Persija Jakarta dan PSM Makassar memiliki poin yang sama diakhir kompetisi Liga 1 2022, lantas siapa yang akan angkat trofi juara?

Berikut Tribunnews.com akan mencoba mengulas skenario persaingan juara antara Persib Bandung, Persija Jakarta dan PSM Makassar dalam perebutan gelar Liga 1 2022.

Juara Ditentukan Head to Head

Liga 1 2022 kali ini menggunakan aturan Head to Head sebagai penentu posisi klasemen.

Tidak seperti di Liga 1 terdahulu yang menggunakan selisih gol dalam penentuan klasemen.

Penentuan peraturan ini sudah diresmikan PT Liga Indonesia Baru (LIB) dari sebelum kompetisi bergulir.

Kebijakan head to head ditetapkan pasca-sistem bubble yang menutup putaran pertama desember lalu.

Head to Head Persib vs Persija vs PSM

- PSM vs Persija

Head to head pernah digunakan ketika Persija Jakarta dan PSM Makassar memiliki poin yang sama.

Ketika itu kedua tim bertengger di peringkat 1 dan 2 klasemen Liga 1.

Pada pertandingan terakhir Macan Kemayoran mampu menang atas Juku Eja, dengan skor 4-2 (25/1/2023).

Sedangkan di pertandingan putaran pertama keduanya bermain imbang, 1-1 (5/8/2022).