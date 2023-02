Nonton Gratis Live Streaming Persis Solo vs PSS Sleman di Liga 1, Jam 15.00 WIB, Cek di Sini

Tangkap Layar Vidio.com

Pertandingan Persis Solo vs PSS Sleman akan tersaji dalam lanjutan Liga 1 2022 pekan 26, di Stadion Maguwoharjo, kick-off jam 15.00 WIB, Selasa (21/2/2023). Simak live streaming laga Persis Solo vs PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 pekan 26 yang disiarkan gratis di Indosiar dan via Vidio.com.