Daftar Topskorer Liga Champions, Mohamed Salah di Puncak Klasemen Sementara, Vinicius Junior Ketiga

TRIBUNNEWS.COM- Striker Liverpool, Mohamed Salah menempati peringkat teratas dalam daftar topskorer Liga Champions pada Rabu (22/2/2023).

Dengan satu golnya yang dicetak ke gawang Real Madrid saat Liverpool kalah 2-5, Mohamed Salah kini mencetak 8 gol dalam daftar topskorer Liga Champions.

Meski diperkirakan bakal sulit, Mohamed Salah masih punya kesempatan untuk mencetak gol lagi di laga leg kedua yang akan digelar di kandang Real Madrid pada 16 Maret mendatang.

Vinicius Junior yang terpilih menjadi man of the match pada laga Liverpool vs Real Madrid mencetak dua gol.

Vinicius Junior menempati peringkat Ketiga dalam daftar topskorer sementara. Saat ini, Vinicius telah mencetak 6 gol.

Sedangkan peringkat kedua ditempati oleh Kylian Mbappe dari PSG yang mencetak 7 gol.

Klasemen Sementara Topskorer Liga Champions

No Pemain- Klub- Jumlah gol

1 Mohamed Salah - Liverpool- 8 gol

2 Kylian Mbappé- Paris Saint-Germain- 7 gol

3 Vinícius Júnior- Real Madrid - 6 gol

4 Erling Haaland - Manchester City - 5 gol

4 Mehdi Taremi - Porto - 5 gol

4 Robert Lewandowski- Barcelona - 5 gol

4 João Mário- Benfica - 5 gol

8 Giacomo Raspadori- Napoli - 4 gol

8 Giovanni Simeone- Napoli - 4 gol

8 Darwin Núñez- Liverpool - 4 gol

8 Leroy Sané- Bayern Munich - 4 gol

8 Mohammed Kudus- Ajax - 4 gol

8 Olivier Giroud- Milan - 4 gol

8 Lionel Messi- Paris Saint-Germain - 4 gol

8 Jude Bellingham- Borussia Dortmund - 4 gol

8 Rafa Silva- Benfica - 4 gol