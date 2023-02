Jadwal Liga Prancis Pekan 25: AS Monaco vs OGC Nice, Laga Big Match Marseille vs PSG

Pemain depan Brasil Paris Saint-Germain Neymar (Tengah) menggiring bola selama pertandingan sepak bola L1 Prancis antara Monaco dan Paris Saint-Germain (PSG) di stadion Louis II di Monaco pada 11 Februari 2023. Simak jadwal Liga Prancis pekan 25 dimulai pada Sabtu (25/2/2023) hingga Senin (27/2/2023) dini hari. Ada laga big match antara Marseille vs PSG.

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Liga Prancis pekan 25 dimulai pada Sabtu (25/2/2023) hingga Senin (27/2/2023) dini hari.

Liga Prancis pekan 25 dibuka duel antara Lile vs Brest, Sabtu (25/2/2023) dini hari.

Selang satu hari, laga seru tersaji kala AS Monaco menjamu OGC Nice di Stadion Louis II, Minggu (26/2/2023) malam hari.

Pada malam yang sama, Liga Prancis pekan 25 ditutup dengan laga big match antara Marseille vs Paris Saint Germain (PSG), Senin (27/2/2023) dini hari.

Keseruan duel Liga Prancis tersebut dapat anda saksikan secara live streaming via Vidio.com.

Penyerang Paris Saint-Germain, Lionel Messi (kanan) bersama Neymar merayakan golnya ke gawang tuan rumah Lyon dalam lanjutan pekan kedelapan Liga Prancis. (Jeff PACHOUD / AFP)

Baca juga: Turun dari Taksi, Ayah Messi Menepis Rumor Leo Akan Kembali ke Barcelona, Begini Kata Jorge

Live Streaming

Akses disini < < <

Jadwal Liga Prancis Pekan 25

Sabtu, 25 Februari 2023

Pukul 03.00 WIB - Lille vs Brest

Pukul 23.00 WIB - Angers vs Lyon

Minggu, 26 Februari 2023

Pukul 03.00 WIB - Montpellier vs Lens

Pukul 19.00 WIB - Lorient vs Auxerre

Pukul 21.00 WIB - Clermont Foot vs Strasbourg

Pukul 21.00 WIB - Ajaccio vs Troyes

Pukul 21.00 WIB - Nantes vs Rennes

Pukul 21.00 WIB - Reims vs Toulouse

Pukul 23.05 WIB - AS Monaco vs OGC Nice

Senin, 27 Februari 2023

Pukul 02.45 WIB - Marseille vs PSG

Pada pekan 25 ini, semua mata bakal tertuju pada 2 pertandingan antara AS Monaco vs OGC Nice dan Marseille vs PSG.

Sementara itu, AS Monaco diatas kertas lebih diunggulkan ketimbang OGC Nice dalam pertandingan Liga Prancis pekan 25 ini.

Namun tren 7 kali tanpa kalah milik OGC Nice di Liga Prancis bisa saja jadi batu sandungan AS Monaco dalam jalur perebutan trofi.

Sedangkan laga sengit Liga Prancis kali ini tutup dengan duel tim papan atas antara Marseille vs PSG.

Kemenangan bagi kedua tim sangat berarti untuk membuka peluang menjadi juara musim ini.

Untuk PSG sendiri saat ini mengemas 57 poin ungguli 5 poin dari Marseille yang menduduki peringkat ke-2.

(Tribunnews.com/Ali)