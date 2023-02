5 Fakta Manchester United Depak Barcelona dari Liga Eropa: Ten Hag Tak Obral Janji tapi Bukti

Gelandang Manchester United asal Brasil Antony (kiri) merayakan setelah mencetak gol kedua timnya selama pertandingan play-off leg kedua babak knockout liga Eropa UEFA antara Manchester United dan FC Barcelona di stadion Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 23 Februari , 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Kesuksesan Manchester United mendepak Barcelona dari kompetisi Liga Eropa 2022/2023 menghadirkan sejumlah fakta dan catatan menarik, Jumat (24/2/2023).

Berlangsung di Old Trafford, hasil pertandingan Liga Eropa antara Manchester United vs Barcelona berkesudahan dengan skor 2-1.

Barca lebih dulu unggul lewat eksekusi penalti Robert Lewandowski (18'). Namun MU berhasil membalikkan kedudukan lewat Antony (47') dan lesakan Fred (73').

Hasil ini cukup untuk menempatkan Manchster United asuhan Erik Ten Hag mengantongi tiket babak 16 besar Liga Eropa.

Mereka menang agregat 4-3 atas Barcelona, setelah sebelumnya menahan imbang raksasa Catalan 2-2 pada leg pertama di Camp Nou.

Terlepas dari itu, berikut fakta keberhasilan skuad tempur Erik Ten Hag mendekap Barcelona dari Liga Eropa, dirangkum dari berbagai sumber.

-Antony Spesialis Laga Big Match

Penampilan Antony memang kerap mengundang cibiran sejak didatangkan oleh Manchester United. Dia kerapkali mempertontonkan skill individunya di kala yang tak tepat.

Namun pada pertandingan melawan Barcelona kali ini, Antony layak mendapatkan sanjungan 'sundul langit'.

Dia menisbatkan dirinya menjadi pemain paling krusial Setan Merah dengan mencetak gol di laga-laga penting.

Willian Hill merangkum, musim ini mantan pemain Ajax AMsterdam tersebut telah mencetak gol ke tiga klub elite.

Tiga klub tersebut meliputi Barcelona, Manchester City dan Arsenal. Ini membuktikan bahwa mentalitas penggawa Timnas Brasil ini memang layak diberikan apresiasi.

-Kisah From Zero to Hero Fred

Seperti Antony, Fred juga kerap dipandang sebagai 'beban' dalam permainan Setan Merah. Permainan Fred dinilai jauh dari ekspektasi yang diberikan pendukung MU awalnya.