Jadwal Drawing 16 Besar Liga Eropa: Potensi Final Kepagian, Arsenal Jumpa Juventus atau AS Roma

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal drawing babak 16 besar Liga Eropa akan berlangsung di Nyon, Swiss, Jumat (24/2/2023) pukul 18.00 WIB.

Hasil drawing babak 16 besar terkait siapa lawan Manchester United, Juventus hingga Arsenal dapat disaksikan via live streaming UEFA TV.

Merujuk kepada regulasi, tim yang menghuni pot 1 akan bersua melawan pot dua, kecuali berasal dari negara atau asosiasi liga yang sama.

Artinya, skenario final kepagian di babak 16 besar antara Juventus vs Arsenal atau Arsenal vs AS Roma terbuka lebar.

Dalam undian kali ini, juara grup Liga Eropa 2022/2023 menempati pot 1, sedangkan pemenang play off knock out Liga Eropa menempati pot 2.

Sebagai contoh, Arsenal yang berada di pot 1 hanya bisa bertemu dengan dengan tim-tim yang berasal dari non Liga Inggris yang berada di pot 2 seperti AS Roma, Juventus, hingga Sevilla.

Meriam London tak bisa menghadapi tim sesama wakil Inggris seperti Manchester United yang tergabung di Pot 2.

Jika melihat komposisi tim yang lolos ke 16 besar Liga Eropa, tampak Liga Jerman memiliki 3 wakil, yaitu Freiburg, Bayer Leverkusen, dan Union Berlin.

Bundesliga, bersama Liga Spanyol, menjadi liga dengan jumlah tim terbanyak di babak ini.

Tercatat, 3 wakil LaLiga yang masih bertahan di Liga Eropa adalah Real Sociedad, Real Betis, dan Sevilla.

Sementara itu, Liga Italia dan Inggris masing-masing memiliki 2 tim. Wakil Serie A yang tersisa adalah AS Roma dan Juventus.

Sementara itu, tim Premier League yang masih punya kans juara Liga Eropa adalah Arsenal dan Manchester United.

Liga lain yang masih punya wakil di 16 besar Europa League adalah Liga Turki (Fenerbahce), Liga Belanda (Feyenoord), Liga Belgia (Union Saint Gilloise), Liga Portugal (Sporting Lisbon), Liga Hungaria (Ferencvaros) dan Liga Ukraina (Shakhtar Donetsk).

Link Pantau Hasil Drawing 16 Besar Liga Eropa