Jadwal Liga Italia Pekan 24: Empoli vs Napoli, AC Milan vs Atalanta hingga Derby della Mole

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal lengkap Liga Italia pekan 24 mulai Minggu (26/2/2023) hingga Rabu (1/3/2023) dini hari WIB.

Terdapat 10 pertandingan seru yang akan dimainkan pada giornata 24 ini.

Laga antara Empoli vs Napoli akan menjadi partai pembuka di pekan 24 pada Minggu (26/2/2023) pukul 00.00 WIB.

Dalam laga ini, kemenangan atas Empoli akan membuat Napoli makin sulit dikerjar oleh tim lain.

Pasalnya, Napoli kini berada di puncak klasemen Liga Italia dengan raihan 62 poin.

Jarak Napoli dengan Inter Milan yang berada di posisi kedua terbilang cukup jauh, yakni 15 poin.

Penyerang Napoli asal Nigeria, Victor Osimhen (kiri) merayakan setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Spezia dan Napoli pada 5 Februari 2023 di stadion Alberto-Picco di La Spezia. (Alberto PIZZOLI / AFP)

Selain duel Empoli vs Napoli, masih banyak pertandingan lainnya yang tak boleh dilewatkan.

Seperti laga Bologna vs Inter Milan, AC Milan vs Atalanta, hingga Lazio vs Sampdoria.

Serta laga penutup pekan ke-24 Liga Italia yang akan mempertemukan Juventus vs Torino pada Rabu (1/3/2023) pukul 02.45 WIB.

Jadwal Liga Italia Pekan 24

Minggu, 26 Februari 2023

Empoli vs Napoli - Pukul 00.00 WIB

Lecce vs Sassuolo - Pukul 02.45 WIB

Bologna vs Inter Milan - Pukul 18.30 WIB

Salernitana vs Monza - Pukul 21.00 WIB

Senin, 27 Februari 2023

Udinese vs Spezia - Pukul 00.00 WIB

AC Milan vs Atalanta - Pukul 02.45 WIB

Baca juga: Liga Italia Masih Tersisa 15 Laga, Napoli Sudah Pikirkan Cara Rayakan Scudetto

Selasa, 28 Februari 2023

Hellas Verona vs Fiorentina - Pukul 00.30 WIB

Lazio vs Sampdoria - Pukul 02.45 WIB

Rabu, 1 Maret 2023