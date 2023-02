Prediksi Lineup Bristol City vs Man City: Citizens Wajib Hati-hati Ancaman The Robins di Piala FA

Prakiraan Susunan Pemain Bristol City vs Manchester City: The Citizens Wajib Hati-hati Ancaman The Robins di Piala FA

TRIBUNNEWS.COM - Manchester City harus ekstra hati-hati saat melawat ke markas tim divisi Championship, Bristol City, Stadion Ashton Gate dalam putaran kelima Piala FA, Rabu (1/3) dini hari nanti.

Tim berjuluk The Robbins ini ibaratnya sedang menggeliat dari tidur panjangnya.

Mereka mengemas catatan mengesankan dengan belum pernah kalah pada 2023 ini.

Kini, Bristol pun siap melakukan misinya menjadi pembunuh raksasa di ajang Piala FA.

Pada putaran empat sebelumnya, skuat asuhan Nigel Pearson ini dengan meyakinkan menyingkirkan tim papan tengah Liga Primer, West Bromwich Albion 3-0.

The Robins memang berjalan anggun di musim dingin ini dengan melintasi Piala FA, dan divisi Championship tanpa kekalahan,

sejak kalah 2-0 di kandang dari West Brom di pertandingan Boxing Day.

Semenjak itu, mereka tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir mereka di semua turnamen - termasuk kemenangan ulangan atas Swansea City di putaran ketiga Piala FA sebelum melakukan balas dendam atas West Brom pada 28 Januari.

The Robins sukses melanjutkan pola mereka mencapai babak ketiga kemudian babak kelima di Piala FA secara berturut-turut --urutan yang telah mereka ikuti sejak 2017-18.

Para pemain Manchester City merayakan gol yang dicetak ke gawang Bristol City dalam laga leg kedua semifinal Piala Liga Inggris di Stadion Ashton Gate, Bristol, pada 23 Januari 2018. GEOFF CADDICK/AFP/BOLASPORT.COM (Geoff Caddick/AFP/BolaSport.com)

Sayangnya, mereka selalu mentok di babak kelima, dan belum berhasil melaju ke perempat final sejak tahun 1974. Mereka kalah dari Wolverhampton Wanderers dan Sheffield United pada tahap ini masing-masing pada 2018-19 dan 2020-21.

Sejak pergantian tahun, pasukan Pearson selalu membobol gawang lawan dalam sebelas laga terakhir. Hebatnya lagi, mereka hanya kebobolan satu gol dalam empat laga terakhir di Ashton Gate.

Menarik untuk melihat, akankah performa yang sedang bangkit, dan rekor mengesankan itu akan memberikan impak saat melawan juara bertahan Liga Primer, Manchester City dini hari nanti?

Adapun Man City melangkah ke babak kelima setelah menaklukkan dua raksasa Liga Primer. Masing-masing Chelsea yang digunduli 4-0, dan terakhir Arsenal yang sedang naik daun 1-0.

Hanya, rekor Man City selama ini terbilang tak spektakuler di Piala FA. Pelatih Pep Guardiola hanya memiliki trofi di ajang ini pada musim 2018-19. Dia menyaksikan timnya tersingkir dengan sakit hati pada semifinal dari tiga musim terakhir.