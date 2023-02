Empat Rekor Istimewa Lionel Messi Saat Raih Gelar Pemain Pria Terbaik 2022

TRIBUNNEWS.COM - Meraih gelar The Best FIFA Men’s Player atau Pemain Pria Terbaik 2022, Lionel Messi langsung mengukir 4 rekor istimewa.

Di usianya yang 35 tahun, Lionel Messi kembali sah jadi pemain terbaik sejagat raya tahun 2022.

Hal itu tak bisa dilepaskan dari keberhasilannya meraih penghargaan dari FIFA.

Baca juga: Kylian Mbappe Kirim Pesan ke Bintang Man United, Marcus Rashford Diklaim Pemain Terbaik di Dunia

Dalam acara Acara The Best FIFA Football Awards 2022 yang dihelat di Paris, Senin (27/2/2023) waktu setempat atau Selasa dini hari WIB, Messi berhasil meraih penghargaan untuk kategori pemain pria terbaik.

La Pulga berhasil jadi yang terbaik setelah mengumpulkan 52 poin.

Jumlah poin itu membuat dia mengungguli dua pesaingnya, Kylian Mbappe dan Karim Benzema.

Mbappe mendapatkan 44 poin dan Benzema 34 poin.

Dengan gelar The Best FIFA Men’s Player 2022, Lionel Messi pun sukses mengukir 4 rekor.

Penyerang Argentina dan Paris Saint-Germain Lionel Messi (kiri) menerima penghargaan Pemain Pria Terbaik FIFA dari Presiden FIFA Gianni Infantino dalam upacara Penghargaan Sepak Bola FIFA Terbaik 2022 di Paris pada 27 Februari 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (AFP/FRANCK FIFE)

Pertama, bekas pemain Barcelona itu jadi pemain yang paling banyak meraih gelar Most FIFA Player of the Year Awards dengan 7 keping.

Messi meraih 1 gelar FIFA World Player of the Year (2009), 4 FIFA Ballon d'Or (2010, 2011, 2012, dan 2015), dan 2 gelar The Best FIFA Men's Player (2019 dan 2022).

Kedua, dilansir BolaSport.com dari situs messivsronaldo, Messi jadi pemain paling tua yang meraih gelar pemain terbaik dari FIFA (35 tahun).

Baca juga: Daftar Pemain Barcelona yang Tak Mau Lionel Messi Kembali Beserta Alasan Masing-masing

(Dari kiri) Penyerang Argentina dan Paris Saint-Germain Lionel Messi, penyerang Prancis dan Paris Saint-Germain Kylian Mbappe dan Maroko serta bek Paris Saint-Germain Achraf Hakimi menerima penghargaan untuk FIFA FIFPRO men's World11 pada acara Penghargaan Sepak Bola FIFA Terbaik 2022 di Paris pada 27 Februari 2023. (FRANCK FIFE / AFP)

Ketiga, La Pulga jadi pemain yang meraih pengharagaan FIFA Player of the Year dalam tiga dekade yang berbeda.

Peraih Piala Dunia 2022 itu mendapatkan gelar individu di atas pada dekade 2000, 2010, dan 2020.

Keempat, dia jadi pemain yang paling banyak masuk FIFPro World XI (16 kali). (Ivan Rahardianto/BolaSport)