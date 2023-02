Resmi Jadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir Dapat Dukungan Roberto Carlos, Sneijder hingga John Terry

TRIBUNNEWS.COM - Resmi terpilih jadi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir kemudian mendapat dukungan dari beberapa legenda sepak bola dunia.

Mereka yang memberi dukungan adalah Roberto Carlos, Marco Materazzi, John Terry, Javier Zanetti, dan Wesley Sneijder.

Para pesepak bola legenda dunia itu pun yakin, Erick Thohir bisa memajukan sepak bola Tanah Air.

Ucapan doa dan selamat dari lima legenda pesepak bola dunia itu diunggah Erick Thohir ke dalam Instagram pribadinya, Selasa (28/2/2023).

"Forever grateful for the support. Thanks guys!" tulis Erick Thohir dalam caption.

Pada video tersebut, Roberto Carlos, menjadi sosok pertama yang mengucapkan selamat kepada Erick Thohir.

"Hai Erick, selamat dan doa yang terbaik untuk sepak bola Indonesia," ujar Roberto Carlos.

"Salam peluk hangat dan sampai jumpa," kata mantan pemain timnas Brasil tersebut.

Kemudian giliran Marco Materazzi yang berharap Erick Thohir dapat memajukan sepak bola Indonesia.

"Hai teman saya, selamat dan doa terbaik untuk sepak bola Indonesia," tutur Marco Materazzi.

"Semoga kita bertemu lagi," sambung Materazzi.

Senada dengan Marco Materazzi, John Terry juga memberi dukungan dan yakin Erick Thohir bisa membawa PSSI lebih beprestasi.

"Hai Erick, John Terry di sini, saya hanya ingin mengucapkan selamat yang luar biasa dan mendoakanmu, serta sepak bola Indonesia semua yang terbaik," ucap John Terry.

"Dan saya juga berharap bisa segera bekerja sama denganmu lagi."