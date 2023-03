Venue Duel Persija Jakarta Vs Persib Bandung Belum Jelas, Kepolisian Sebut Laga Tanpa Penonton

Super Ball/Feri Setiawan

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di laga ISL 2014 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (10/8/2014). Untuk venue laga Persija vs Persib pekan ke-27 di Liga 1 2022, belum dipastikan di mana laga akan berlangsung. Pun, pihak kepolisian memastikan laga Persija vs Persib berlangsung tanpa dihadiri penonton.