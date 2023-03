Aaron Ramsdale Menikmati Aroma Juara Bersama Arsenal, Rasakan Pengalaman Kontras dengan Masa Lalu

TRIBUNNEWS.COM- Aaron Ramsdale sedang menikmati pengalaman baru dalam kariernya.

Sepanjang kiprahnya di Liga Primer, Aaron Ramsdale, kiper berusia 24 tahun ini lebih banyak bergelut dengan hidup-mati di zona degradasi.

Saat Kiper Arsenal ini bersama dua klub sebelumnya, Bournemouth, dan Sheffield di mana keduanya kemudian terdegradasi di akhir musim.

Kini, dia berjuang mempertahankan posisi puncak klasemen bersama Arsenal.

Aroma juara pun sudah tercium. Dan dia sangat menikmatinya.

"Saya tidak akan mengatakan itu mudah tetapi itu jelas merupakan tekanan yang jauh lebih baik ketimbang kita berada di bawah.

Ini menyenangkan dan karena tidak banyak dari kami yang pernah ke sini sebelumnya, kami tidak benar-benar tahu bagaimana menanganinya.," tuturnya.

“Jadi kami hanya masuk ke lapangan, dan bermain lepas seolah-olah kami berada di urutan ke-10, ke-12, apa pun.

Kami hanya coba memenangkan pertandingan sebanyak-banyaknya," ujar Ramsdale.

Dinamit Bukayo Saka

Para fan Arsenal punya chant, alias nyanyian, baru untuk Bukayo Saka.

Chant itu ramai terdengar di Stadion Emirates, London, saat Arsenal menggulung Everton 4-0 dua hari lalu (2/3).

Di laga itu, pemain Arsenal bernomor-punggung tujuh ini menjadi salah satu bintangnya dengan mengemas gol pembuka, dan mencetak assists untuk gol kedua.

Chant untuk Saka itu terdengar nyaring dari area tepi utara Emirates.

Irama chant terinspirasi dari lagu "Starman"-nya David Bowie pada bagian reff, "“There’s a staaaaaarboy, Running down the right, His name’s Bukayo Saka, And he’s dynamite” demikian larik chant tersebut seperti ditulis di akun @gunnerblog.