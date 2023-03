Jadwal Liga Italia Pekan 25: Fiorentina vs AC Milan, AS Roma vs Juventus, dan Napoli Jadi Pembuka

Marco BERTORELLO / AFP

Gelandang Juventus Prancis Adrien Rabiot (2ndR) merayakan dengan (Dari kiri) Penyerang Juventus Argentina Angel Di Maria, Penyerang Juventus Serbia Dusan Vlahovic (Tengah), Penyerang Juventus Italia Federico Chiesa dan Gelandang Juventus Serbia Filip Kostic setelah membuka skor selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Juventus dan Fiorentina pada 12 Februari 2023 di stadion Juventus di Turin. Simak jadwal Liga Italia pekan 25 mulai Sabtu (4/3/2023) dini hari WIB s.d. Selasa (7/3/2023) dini hari WIB. Fiorentina vs AC Milan, AS Roma vs Juventus, dan Napoli jadi pembuka.