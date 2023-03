Jadwal Live Arsenal vs Bournemouth, Bakayo Saka Berjuluk Dinamit, Ramsdale Nikmati Aroma Juara

TRIBUNNEWS.COM - Para fan Arsenal punya chant, alias nyanyian, baru untuk Bukayo Saka.

Chant itu ramai terdengar di Stadion Emirates, London, saat Arsenal menggulung Everton 4-0 dua hari lalu (2/3).

Di laga itu, pemain bernomor-punggung tujuh ini menjadi salah satu bintangnya dengan mengemas gol pembuka, dan mencetak assists untuk gol kedua.

Chant untuk Saka itu terdengar nyaring dari area tepi utara Emirates. Irama chant terinspirasi dari lagu

"Starman"-nya David Bowie pada bagian reff, "“There’s a staaaaaarboy, Running down the right, His name’s Bukayo Saka, And he’s dynamite,” demikian larik chant tersebut seperti ditulis di akun @gunnerblog.

Julukan "dinamit" untuk pemain berusia 21 tahun ini memang tepat mengingat sepak-terjangnya menghancurkan pertahanan lawan, terutama dari sisi kanan tempat dia biasa beroperasi.

Dikutip dari Optastat, Saka kini menjadi pemain termuda keenam yang mencatatkan 50 keterlibatan gol di Liga Premier.

Dia mengikuti jejak para pemain muda bertalenta hebat lain pada masanya yakni Michael Owen, Wayne Rooney, Robbie Fowler, Cesc Fàbregas, dan Chris Sutton.

Gelandang Arsenal Inggris Bukayo Saka merayakan gol pembuka selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Everton di Stadion Emirates di London pada 1 Maret 2023. (Glyn KIRK / AFP)

Lihat saja nama-nama itu, dan pikirkan tentang apa yang mereka capai dalam karier gemilangnya.



Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, sungguh menakutkan membayangkan betapa makin tajamnya Saka seiring bertambah usianya nanti.

Saka siap beratraksi kembali saat Arsenal menjamu Bournemouth dalam pekan ke-26 Liga Primer di Stadion Emirates, London, Sabtu (4/3) malam ini.

The Gunners sedang membidik kemenangan keempat beruntun di liga untuk tetap memegang kendali juara.

Skuat asuhan Mikel Arteta ini menyambut tim tamu yang terancam terdegradasi di posisi 19 klasemen sementara, Bournemouth.

Jadwal Live Arsenal vs Bournemouth akan tayang di Vidio, Sabtu (4/3/2023) Pukul 22.00 WIB.